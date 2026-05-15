Municipalidad de Morteros incorporó nueva aspiradora de hojas

La Municipalidad incorporó una nueva aspiradora de hojas que ya comenzó a recorrer distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos.

Este nuevo equipamiento permitirá optimizar los trabajos diarios, brindando mayor rapidez y eficiencia en la recolección de hojas y residuos livianos en calles, plazas y avenidas.

De esta manera, continuamos sumando herramientas y mejorando los servicios para seguir haciendo una ciudad más limpia, ordenada y cuidada para todos los vecinos.