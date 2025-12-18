25° Aniversario de los Premios Cóndor, con importantes distinciones a deportistas

En una gala cargada de emoción, que contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, dirigentes, entrenadores y familias, se distinguió a los y las atletas más destacados de la temporada bajo un nuevo formato de premiación, con 43 ternas organizadas por disciplina, además del Cóndor de la Gente y el Cóndor de Oro.

Desde este año, los Premios Cóndor adoptaron una nueva modalidad de selección y reconocimiento: los galardones fueron otorgados exclusivamente a deportistas que integran ternas por disciplina, sugeridas por las federaciones provinciales a través de la Confederación de Deportes y evaluadas por un comité deportivo de la Agencia Córdoba Deportes.

Durante la ceremonia se entregaron los Cóndor de Plata a los ganadores de cada disciplina.

Al comienzo de la entrega, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, revalorizó parte del trabajo hecho en el año: “Estamos muy contentos por cerrar un gran año para el deporte cordobés, en una edición muy especial de los Premios Cóndor que celebró sus 25 años de historia”.



Además agregó: “Fue una noche con una enorme cantidad de deportistas reconocidos, que representan el esfuerzo, el compromiso y el talento que hay en toda la provincia. Y coronar esta celebración con el Cóndor de Oro para Valentina y Nico, dos referentes del automovilismo mundial, es un orgullo y un reflejo del nivel que tiene Córdoba a nivel internacional”.

El ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, realizó un repaso por los números más significativos de la gestión de la Agencia Córdoba Deportes y remarcó la importancia del deporte como una política pública esencial. “Cada vez que hay un chico practicando deporte, hay un chico más lejos de las drogas y un barrio que vive. Donde hay un club abierto, hay una comunidad contenida y un Estado presente. Un club con un Estado presente es mucho más fuerte, tanto en las instituciones grandes como en las más pequeñas. Esto no es gastar plata, es invertir en inclusión social, en igualdad de oportunidades y en futuro, con la misma importancia que la educación”, expresó.

Además, destacó el esfuerzo de los deportistas y aseguró: “El sacrificio, las horas de entrenamiento y los logros que alcanzan nos inspiran y nos motivan. Pero detrás de cada logro hay procesos largos, trabajo invisible y muchísimo compromiso. Por eso, para nuestro gobierno, el deporte no es un lujo ni un pasatiempo: es una inversión estratégica. Porque sin deporte no hay inclusión, sin inclusión no hay futuro, y cada peso que se invierte en deporte es prevención, es comunidad viva y es una apuesta concreta a lo mejor de nuestra gente”.

Cóndor de Oro: una temporada consagratoria en el automovilismo

El Cóndor de Oro, máximo galardón de la noche, fue para Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones del Mundial de Rally Raid 2025. La dupla cordobesa tuvo una temporada excepcional, con una destacada actuación en el Dakar 2025, donde se impusieron en la categoría Challenger y vehículos Side by Side, consolidándose como referentes mundiales del rally raid. Para Pertegarini, además, significó su segundo título mundial consecutivo.

“La verdad es que detrás de cada título hay un esfuerzo muy grande, y recibir este premio es un mimo importante para cerrar un año en el que estamos muy felices por cómo se nos dieron las cosas”, expresó Valentina.

Por su parte, Nicolás Cavigliasso demostró su emoción por el contexto especial de la premiación: “Muy felices de ser parte de estos 25 años de los Premios Cóndor. Somos muchos los cordobeses que aspiramos a llegar a lo más alto, y cerrar un año soñado de esta manera nos incentiva a entrenar el doble y seguir creciendo de cara a lo que viene”.

Cóndor de la Gente

El Cóndor de la Gente, elegido por votación popular a través de las redes sociales oficiales de la Agencia, y fue para Marco Dianda, joven piloto que se convirtió en el campeón más joven de la historia del TC Pista, tras ganar tres carreras en la temporada.

Reconocimientos especiales

La gala también tuvo momentos emotivos con la entrega de distinciones especiales. Se reconoció a Las Murciélagas, bicampeonas del mundo de fútbol para ciegas tras consagrarse en India 2025, con una destacada actuación de las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar, junto a un equipo que finalizó invicto y sin goles en contra.

Asimismo, se rindió homenaje al Club Atlético Belgrano, campeón de la Primera División A del Fútbol Femenino Argentino 2025. También hubo reconocimientos para el Club Atlético Talleres por su título obtenido durante este año, y para Estudiantes de Río Cuarto, que hace pocos días ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el homenaje a Daniel Willington, leyenda del fútbol argentino y cordobés, cuya familia recibió una plaqueta en reconocimiento a su legado imborrable dentro y fuera de las canchas.

25 años de historia

A 25 años de su creación, los Premios Cóndor ratifican su lugar como el reconocimiento más importante del deporte provincial, celebrando no solo los resultados, sino también los valores, el compromiso y la pasión que hacen grande al deporte cordobés.

Todos los premiados

Ciclismo: Federico Capello

Boxeo: Adrián Sasso

Automovilismo: Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini

Handball: Giuliana Gavilán

Fútbol: Santino Barbi

Karate: Giuliana Mickaela Novak

Gimnasia: Agostina Vargas Re

Canotaje: Valentina Albornoz

Taekwondo: Agostina Riu

Pádel: Victoria Vílchez

Tiro: Federico Pineda

Deporte Adaptado: Fernando Vázquez

Remo: Ignacio Mamani

Pelota: Valentina Rocca

Bochas: Nicolás Pretto

Squash: Francisco Sebastián Alfonso

Patin: Joaquin Franichevich

Esquí Náutico: Bautista Ahumada Cirrincione

Softbol/Béisbol: Joaquín Pablo Bruno

Turf: Mauricio Emanuel Villaruel

Kickboxing: Facundo Quiroz

Judo: Agustin Gil

Hockey sobre patines: Amanda Medina Esper

Ajedrez: Oriana Helena Tobares Dilascio

Polo: Kristos Maglini

Tenis de Mesa: Facundo Lehner

Yachting: Héctor David

Natación: Macarena Ceballos

Triatlón: Ana Paula Brouwer De Koning

Motociclismo: Matías Ezequiel Lorenzato

Cestoball: Mayra Errigo

Atletismo: Fernando Vázquez

Golf: Ana Giuliano

Vóleibol: Bianca Cugno

Esgrima: Franco Minelli

Básquetbol: Facundo Campazzo

Lucha: Agustín Alejandro Destribats

Tenis: Luisina Giovanini

Deportes Extremos: Gonzalo Caturelli

Rugby: Juan Cruz Mallía

Futsal: Valentin Merlo

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Pato: Guillermo Alberto Bertero