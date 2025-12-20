Fútbol: Tiro Federal de Morteros se consagró Campeón del Torneo Absoluto

Tiro Federal de Morteros se consagró Campeón Absoluto de la Liga Regional San Francisco 2025.

El equipo Morterense venció 1 a 0 a Bernardino Rivadavia de Río I, en condición de visitante, con un global de 4 a 0 (había ganado en su cancha por 3 a 0)..

El único tanto del partido lo marcó Lautaro Heredia en el primer tiempo. Bernardino se quedó con un hombre menos en los primeros minutos del partido, por la expulsión de su marcador central Brian Peralta.

En el complemento, Laurato Franco, del equipo local, tuvo la posibilidad de empatar pero desperdició un penal.

El equipo dirigido por Luis Meyer fue un sólido campeón, consagrándose luego de 19 años.