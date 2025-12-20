  • 20 diciembre, 2025

Cosedepro: Ultiman detalles del operativo de Seguridad en Final del Fútbol Femenino

Se realizó en Casa Córdoba la reunión con el CO.SE.DE.PRO para ultimar los detalles del operativo de seguridad por la final de Fútbol Femenino entre Belgrano y Newell’s, a disputarse el 21 de diciembre.

La planificación fue encabezada por el Crio. Gral. Ariel Vargas, la Crio. My. Analía Ludueña y el Dr. Marcelo Frossasco (Presidente del CO.SE.DE.PRO), junto a representantes del Club Sportivo Belgrano y fuerzas de seguridad.

Recursos desplegados para el evento:

Para garantizar la seguridad, se dispondrá de un despliegue masivo que incluye:

• Efectivos: Un total de 307 efectivos policiales y 69 móviles.

• Unidades Especiales: Canes, Caballería, SEOM, Infantería, GEOT, Policía Caminera, Patrulla Rural, DUAR, Explosivos y ETER.

• Tecnología y Prevención: Uso de Drones, Unidad de Monitoreo Inteligente, el programa Tribuna Segura, Guardia Local y Seguridad Vial.

• Apoyo Interprovincial y Federal: Colaboración de la Policía de Santa Fe, Policía Federal y Gendarmería Nacional.

El operativo contará también con la asistencia de Bomberos Voluntarios y servicios de emergencias médicas para cubrir cualquier eventualidad durante la jornada deportiva.