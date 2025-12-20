Fútbol Infantil: Centro Social se quedó con el Torneo «Clasificatorio»

En la noche del viernes, el Fútbol Infantil de Centro Social, recibió a 9 de Freyre. Los resultados le permitieron al «Rojinegro» obtener el Torneo «Clasificatorio», y lograr una plaza directa al Torneo Campeonato del año venidero.
Resultados
Promocionales: victoria 3-0 (Martino Cervera x2 y Dante Bustos).
Preinfantiles: derrota 1-0.
Infantiles: empate 0-0.
Prejuveniles: empate 3-3 (Francisco Rodas, Francisco Bosio y Jonas Genovesio).
Juveniles: victoria 4-1 (Lucas Peralta x2, Álvaro Schaper y Lionel Tévez).
Como llegó a esta instancia