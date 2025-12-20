  • 20 diciembre, 2025

Deportes

Fútbol Infantil: Centro Social se quedó con el Torneo «Clasificatorio»

Dic 20, 2025

En la noche del viernes, el Fútbol Infantil de Centro Social, recibió a 9 de Freyre. Los resultados le permitieron al «Rojinegro» obtener el Torneo «Clasificatorio», y lograr una plaza directa al Torneo Campeonato del año venidero.

Resultados

Promocionales: victoria 3-0 (Martino Cervera x2 y Dante Bustos).

Preinfantiles: derrota 1-0.

Infantiles: empate 0-0.

Prejuveniles: empate 3-3 (Francisco Rodas, Francisco Bosio y Jonas Genovesio).

Juveniles: victoria 4-1 (Lucas Peralta x2, Álvaro Schaper y Lionel Tévez).

Como llegó a esta instancia