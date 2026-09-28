250 Patinadores en pista, le dieron vida al Encuentro de Patín de Club San Jorge

Este sábado, el patín artístico de club San Jorge, llevó adelante su tradicional Encuentro Anual, una hermosa jornada que reunió a clubes de toda la región y a más de 250 patinadores en pista.

Durante el encuentro, el público pudo disfrutar de una gran variedad de presentaciones, donde se destacaron el talento, la dedicación y el esfuerzo de cada uno de los patinadores.

Deslumbrantes trajes, coreografías llenas de energía y mucho color fueron protagonistas de una tarde especial, que tuvo como escenario el salón del polideportivo.

Felicitan a todos los patinadores, profesores, familias y a cada persona que hizo posible este gran evento.