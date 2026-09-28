Morteros vuelve a ser sede del boxeo regional con el Festival “Futuros Campeones”

La velada se realizará el viernes 2 de octubre en la Asociación Deportiva Nueve de Julio y contará con 10 combates, entre ellos dos peleas profesionales. El jueves será el pesaje oficial en Casa Graciela Boero.

Morteros volverá a ser escenario del boxeo regional con una nueva edición del Festival de Boxeo “Futuros Campeones”, que se llevará adelante el próximo viernes 2 de octubre, desde las 21:15 hs, en las instalaciones de la Asociación Deportiva Nueve de Julio.

La propuesta reunirá a destacados pugilistas locales y de distintas localidades de la región, en una noche que tendrá un total de 10 combates: 8 peleas amateurs y 2 profesionales.

Entre las peleas profesionales se destaca la presentación del peso pesado local Leonardo Gutiérrez, quien volverá a subir al ring en su ciudad y ante el acompañamiento de la afición morterense.

Como antesala de la velada, el jueves 1° de octubre, a las 19:00 hs, se realizará el pesaje oficial y la presentación de las peleas en la Casa Graciela Boero – Espacio Cultural Morteros, donde los boxeadores cumplirán con la instancia reglamentaria previa a los combates.

Una propuesta que impulsa el deporte regional.

El programa “Futuros Campeones” forma parte de una iniciativa de festivales de boxeo que se desarrolla en distintas localidades de la provincia y que es coordinada conjuntamente por la Agencia Córdoba Deportes del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Federación Cordobesa de Box.

En Morteros, la velada es organizada por la Municipalidad de Morteros, con el trabajo conjunto de la Asociación Deportiva Nueve de Julio y el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros.

En este sentido, el intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de continuar generando propuestas deportivas de este nivel: “Morteros se sigue afirmando como una ciudad referente en el deporte regional. Recibir veladas de esta magnitud no solo nos llena de orgullo, sino que ratifica nuestro compromiso de generar espacios para que nuestros deportistas puedan crecer y competir ante su gente, articulando esfuerzos con el Gobierno provincial y nuestras instituciones locales.”

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en las secretarías de Nueve de Julio y Tiro Federal y Deportivo Morteros.

* Entrada general: $5.000

* Plateas: $8.000

Para quienes quieran adquirir entradas desde otras localidades, pueden comunicarse al 3562 547855, correspondiente a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Morteros.

Por su parte, el secretario de Deportes, Leandro Conti, invitó a toda la comunidad a acompañar la propuesta: “Detrás de cada evento hay un trabajo en equipo continuo entre el municipio y los clubes de nuestra ciudad. Queremos invitar a todas las familias y a los fanáticos del boxeo a acompañar a nuestros boxeadores en una noche que promete ser inolvidable y de un gran nivel deportivo.”

Con esta nueva velada, Morteros vuelve a abrir sus puertas al deporte de alto nivel, generando un espacio para que los talentos locales y regionales puedan subir al ring, competir y encontrarse con su público.