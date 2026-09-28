Voley y Maxi Voley de San Jorge con intensa agenda durante el finde

Las categorías inferiores del vóley de San Jorge disputaron este sábado la fecha pendiente correspondiente al Torneo Clausura de la Morterense, visitando a Atlético Miramar.
Resultados por categorías:
Sub 12: derrota 0-2.
Sub 13: triunfo 2-0.
Sub 14: triunfo 2-1.
Sub 16: derrota 0-2.
Sub 18: triunfo 2-1.
Una jornada positiva para las chicas, a seguir creciendo.
GRAND PRIX DE MAXI VOLEY
Las chicas del Maxi Vóley participaron este domingo del Grand Prix perteneciente al Torneo Clausura organizado por Centro Social.
En el clásico, fue victoria 2-0. Luego, cayeron 2-0 ante El Tala y San Isidro de San Francisco.