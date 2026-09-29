Durante el transcurso del fin de semana el joven piloto de Motos Michel Ferrero, participó por primera vez del Campeonato Cordobés de Velocidad en asfalto.

Esta posibilidad se genera a partir de haberse contactado por parte del Equipo Oficial Honda, de Gregorio Racing de la ciudad de Córdoba, quienes le manifiestan su deseo que sea parte de la competencia a desarrollarse en el circuito “Cabalén” de Alta Gracia.

La actividad tuvo lugar los días sábado y domingo, y la idea del Equipo va más allá del resultado que obtenga; lo importante es el aprendizaje y la adaptación para futuras proyecciones.

Michel Ferrero tuvo su primera experiencia sobre una Honda CBR 300 en la categoría 300 Cup.

COMO FUE EL DEBUT DE MICHEL

La actividad del finde tuvo fecha doble, una el sábado y otra el domingo

El día sábado las tandas de prueba fueron de menor a mayor. En la clasificación siguió mejorando logrando puesto 7, en la final con una muy buena largada se posiciona en el tercer lugar, pero luego de las primeras curvas un toque en la rueda trasera lo deja fuera de carrera con una caída.

El Domingo, la caída del día anterior dejó secuelas de confianza en el piloto, tanto en las pruebas como en clasificación.

No obstante se mantuvo en el 10 puesto como así también, el mismo puesto en la final

El.equipo se mostró muy conforme con los resultados ya que Michel nunca había girado en competencias sobre asfalto, teniendo en cuenta que estaba acostumbrado a un sistema de competencias totalmente diferentes.

La próxima fecha doble es en lugar y fecha a confirmar.

Felicitaciones a Michel por este nuevo logro deportivo en su corta carrera deportiva.!!!!