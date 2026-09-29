Cordobeses fueron protagonistas en Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunieron a atletas de todo el continente y tuvieron una importante presencia argentina. La delegación nacional estuvo integrada por 658 atletas, 346 varones y 312 mujeres, que compitieron en 59 disciplinas deportivas, conformando una de las delegaciones más numerosas de Argentina en la historia de los Juegos Suramericanos.

A lo largo de la competencia, los representantes argentinos fueron protagonistas en distintas disciplinas y cosecharon 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce.

Dentro de esa destacada actuación nacional, los 52 deportistas cordobeses tuvieron una participación sobresaliente, con presencia en diferentes podios y medallas en disciplinas individuales y de conjunto. Córdoba cerró los Juegos con 52 medallas: 16 oros, 11 platas y 25 bronces

Natación, una de las disciplinas más destacadas

La natación fue una de las grandes protagonistas para Córdoba. Macarena Ceballos consiguió cuatro medallas de oro: en los 100, 200 y 50 metros pecho, además del 4×100 junto a Andrea Berrino. También obtuvo una medalla de plata en el 4×100 combinado mixto.

Malena Santillán sumó un oro en los 200 metros espalda, una plata en los 400 metros libre y un bronce en 4×200 libre, mientras que Andrea Berrino también consiguió 3 medallas, una de oro en 4×100 combinados, una de plata en el 4×100 y una de bronce en 50 metros espalda.

Además, Santillán y Delfina Dini fueron medalla de bronce en el 4×200, mientras que Dante Nicola Rho obtuvo el tercer puesto en los 200 metros pecho.

Oro en tiro y lucha

En tiro, Fernanda María Russo tuvo una participación destacada al conseguir dos medallas de oro: una en el equipo mixto de carabina de aire comprimido de 10 metros y otra en la competencia femenina de la misma especialidad.

En lucha, Agustín Destribats se quedó con la medalla de oro en la categoría de 65 kilogramos.

Los equipos también dejaron su marca

Los deportes de conjunto aportaron varias preseas doradas. María Eugenia Melano fue campeona con el equipo de handball, mientras que Joaquín Costa y Nicolás Rodríguez obtuvieron el oro con el seleccionado masculino de hockey.

En hockey femenino, Daiana Pacheco también consiguió la medalla de oro, mientras que Brisa Borda fue campeona con el equipo de rugby 7, al igual que Santino Zangara.

En vóley, Helena Cugno alcanzó la medalla de plata, mientras que Ramiro Tullian y Joaquín Salas fueron subcampeones en fútbol.

Más medallas para Córdoba

El tenis también aportó al medallero cordobés. Luisina Giovannini consiguió la medalla de oro en dobles femenino, mientras que Luciana Moyano obtuvo la plata en dobles mixto y el bronce en singles femenino. En pádel, Victoria Vílchez fue campeona en dobles femenino.

En tiro con arco, María Eugenia González Briozzo consiguió la medalla de plata en la competencia femenina por equipos y la de bronce en la competencia por equipos mixtos.

El boxeo aportó dos medallas: Melanie Martínez fue subcampeona en la categoría de 54 kilogramos, mientras que Santiago Tulian obtuvo el bronce en -55 kg.

En judo, Agustín Gil consiguió la medalla de plata en -81 kg y Joaquín Tovagliari la de bronce en -66 kg.

La vela también tuvo presencia cordobesa en el podio. Luciano Pesci obtuvo la plata en Snipe Mixta, mientras que Chiara Ferretti y Joaquín Reutemann consiguieron el bronce en windsurf.

En golf, Ana Giuliano sumó una medalla de bronce en las competencias individual y una por equipos junto a Agustin Segundo Pintos Oliva. Bautista Ahumada hizo lo propio en esquí náutico, con el tercer puesto en Slalom.

Las bochas también tuvieron representación cordobesa en el podio, con Gabriel Crespi y una medalla de bronce en petanca mixta.

En atletismo, Noelia Martínez consiguió la medalla de bronce en la posta 4×400 metros, sumando una nueva presea para la delegación cordobesa.

En gimnasia rítmica, Celeste D’Arcangelo consiguió cuatro medallas de bronce: All Around, pelota, cintas y mazas. Agostina Vargas Re también obtuvo el tercer puesto en aro.

Por último, Iñaki Serrano logró el bronce en persecución de ciclismo de pista. En squash, Jeremías Azaña consiguió medallas de bronce en individual y por equipos, mientras que Antonella Falcione también alcanzó el tercer puesto con el equipo femenino.

Una participación que dejó su huella

La actuación de los deportistas cordobeses fue una muestra de la diversidad, el talento y el nivel del deporte de la provincia. A lo largo de los Juegos, Córdoba estuvo representada en numerosas disciplinas y alcanzó podios tanto en competencias individuales como por equipos.

Pero el aporte cordobés fue mucho más allá de las medallas. Cada deportista que formó parte de la delegación llevó consigo el esfuerzo de años de entrenamiento, representando a la provincia y dejando su huella en una competencia de alcance continental.

El cierre de estos Juegos vuelve a poner en valor el compromiso de nuestros deportistas, entrenadores, clubes, familias e instituciones, que acompañan y fortalecen día a día el desarrollo del deporte en Córdoba.