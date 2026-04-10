3 localidades del Interior de Córdoba: Nuevos casos de chikungunya

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Zoonosis, perteneciente a la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles, informa que se notificaron tres nuevos casos de chikungunya en la provincia, uno importado de la localidad de Malagueño y dos autóctonos de la ciudad de Villa Dolores.

De esta manera, son ocho los casos totales de esta enfermedad registrados en lo que va de la temporada (cinco autóctonos y tres importados). Además, se informa que no se han notificado nuevos casos de dengue, y se mantienen los cuatro de la temporada (dos autóctonos y dos importados).

Con respecto a los dos casos autóctonos de Villa Dolores, se trata de dos mujeres adultas de 31 y 35 años, ambas recibieron atención ambulatoria en el Hospital Regional. Por otro lado, el caso importado corresponde a una mujer de 54 años, oriunda de Malagueño, con atención ambulatoria en un centro de salud privado de la ciudad de Córdoba.

Ante estas notificaciones, los equipos del Departamento de Zoonosis, junto a los municipios correspondientes, realizan acciones de bloqueo de foco para detectar y eliminar criaderos de mosquitos en la zona, identificar nuevos casos y difundir medidas de prevención entre la comunidad.

La importancia de sostener la prevención

Es importante recordar que, en las condiciones climáticas actuales, es factible la transmisión de esta enfermedad dentro de las viviendas, ya que el vector posee allí condiciones de temperatura favorables para su desarrollo.

En este contexto, resulta fundamental eliminar los posibles criaderos presentes en las viviendas, ya que esto contribuye a disminuir la posibilidad de transmisión.

El mosquito ”Aedes aegypti” es principalmente doméstico, asienta sus criaderos en aguas claras, limpias y quietas, como la que se encuentra en los floreros, bebederos de mascotas, baldes, canaletas, desagües, entre otros.

Por este motivo, es importante:

Cambiar a diario el agua de recipientes como floreros y limpiar bien sus bordes, porque allí es donde quedan pegados los huevos de mosquitos. En lo posible, evitar tener este tipo de objetos contenedores de agua.

Tapar o dar vuelta cualquier objeto que pueda acumular agua, como baldes, botellas y otros recipientes que cumplan con esta condición.

Desechar aquellos objetos que puedan acumular agua y no estén siendo utilizados.

Limpiar periódicamente tanques de agua, canaletas, rejillas, piscinas, desagües, entre otros contenedores de agua.

Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Para también evitar la picadura del mosquito es importante tener en cuenta lo siguiente:

Ante la presencia de síntomas, como fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o detrás de los ojos, decaimiento o sarpullido, no consumir aspirinas o ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares; y realizar inmediatamente la consulta médica.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Usar repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

Proteger con tules las cunas y cochecitos de bebés.

Reforzar estas medidas en los horarios de mayor actividad del mosquito (primeras horas de la mañana y al atardecer).

En caso de viajar a provincias, países o regiones con circulación de estos virus se deben extremar las medidas de prevención contra la picadura de mosquitos.