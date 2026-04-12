Presentaron nueva edición del Estudio de Capital Emprendedor en la Provincia de Córdoba

La Agencia Córdoba Innovar y Emprender presentó la nueva edición del Estudio de Capital Emprendedor en la Provincia de Córdoba 2012-2025, un informe que analiza la evolución de las inversiones en startups de base científica y tecnológica e incorpora los datos del último año.

Los resultados son contundentes: lejos de desacelerarse, el ecosistema emprendedor cordobés cerró 2025 como el tercer año con mayor volumen de financiamiento de toda la serie.

Desde 2012, 147 startups cordobesas accedieron a financiamiento a través de 280 rondas de inversión. Casi la mitad de estos emprendimientos logró captar capital en más de una oportunidad, lo que refleja una evolución hacia etapas más avanzadas de desarrollo y una mayor recurrencia en el acceso al financiamiento.

El contraste con los primeros años del relevamiento es elocuente: mientras que entre 2012 y 2015 se registraban en promedio 6 rondas anuales con montos cercanos a USD 1,9 millones, en el último período 2021-2025 esa cifra trepó a 33 rondas por año con un volumen promedio de USD 20,5 millones anuales.

Un 2025 con inversiones de mayor escala y perfil institucional.

Durante 2025, 21 startups cordobesas recibieron un total de USD 10,7 millones, lo que representa un crecimiento del 35% respecto de 2023 y ratifica al año como uno de los más activos desde el inicio del relevamiento. Si bien el monto refleja una caída respecto del pico registrado en 2024, la comparación de mediano plazo muestra que el ecosistema sostiene niveles de inversión altos.

El número de rondas se redujo cerca de un 30% respecto del año anterior, pero el tamaño de las inversiones se mantuvo robusto. El ticket promedio alcanzó los USD 509 mil, la mediana se ubicó en USD 200 mil y un tercio de las rondas superó los USD 500 mil, lo que indica una mayor concentración de capital en proyectos con trayectoria demostrada y capacidad de escalar.

En cuanto al origen del financiamiento, el 75% proviene de inversores institucionales —fondos de venture capital y aceleradoras— y los fondos locales concentraron el 63% del capital invertido, evidenciando una sólida base de financiamiento dentro del país.

Diversificación tecnológica, startups más maduras y mayor participación de mujeres

El estudio también muestra una fuerte diversificación sectorial en el capital emprendedor cordobés.

Mientras que entre 2012 y 2015 las startups financiadas se distribuían en 10 verticales tecnológicas, en el período 2021-2025 ese número ascendió a 22, reflejando la expansión y especialización del sector.

En 2025, AgTech y HealthTech lideraron en cantidad de startups financiadas, con 19% cada una, seguidas por FinTech con el 14,3%.

En términos de capital invertido, HealthTech concentró cerca del 54% del total, impulsada por rondas de mayor tamaño.

El análisis también muestra una clara orientación hacia soluciones para empresas: más del 70% de las startups financiadas en 2025 opera bajo modelos B2B. Si se considera toda la serie histórica, el 56% de los emprendimientos adoptó modelos B2B, el 31% modelos híbridos B2B2C y el 13% restante se orientó al consumidor final.

Otro rasgo relevante es la mayor madurez de los proyectos al momento de recibir inversión. Mientras que en los primeros años de la serie las startups accedían a financiamiento con alrededor de un año de vida, en los años más recientes la edad promedio supera los cuatro años. En línea con esta tendencia, en 2025 el 81% de las startups que levantaron capital ya había recibido financiamiento previamente, lo que refleja una predominancia de rondas de seguimiento.

El informe también registra avances en materia de género: la participación de mujeres en equipos fundadores pasó del 17,6% entre 2012 y 2015 al 29% en el período 2021-2025, una tendencia que muestra un crecimiento sostenido de la presencia femenina en el desarrollo de emprendimientos tecnológicos.

El rol de la Agencia en el fortalecimiento del ecosistema

El estudio pone de relieve el impacto de los programas de coinversión impulsados por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Desde 2017, la Agencia coinvirtió en 83 startups a través de distintos instrumentos, participando en el 30% de las rondas de inversión registradas en el período analizado.

Un dato ilustra con claridad el valor estratégico de esa intervención: el 77% de las startups coinvertidas por la Agencia no había recibido financiamiento previo, lo que confirma el rol de las herramientas públicas en el acompañamiento de emprendimientos en etapas tempranas, donde el acceso al capital privado es más limitado.

En su conjunto, el Estudio de Capital Emprendedor 2012-2025 muestra un ecosistema que no frena: con mayor diversificación tecnológica, startups más maduras y una articulación creciente entre inversión privada y políticas públicas, Córdoba sigue construyendo las condiciones para que la innovación encuentre el financiamiento que necesita para crecer.

El estudio completo está disponible en el siguiente link https://drive.google.com/file/d/1fffNk9j0r9PgTj7z_nrGmW03Z4MUHM4A/view