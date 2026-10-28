30 de Octubre: Vence plazo para inscribirse al Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias

El Ministerio de Bioagroindustria recuerda que el próximo 30 de octubre vence el plazo para inscribirse al Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs).

La propuesta, que transita su décimo año, busca incentivar a los productores cordobeses a incorporar prácticas que fortalezcan la sostenibilidad del sistema agroalimentario y contribuyan al desarrollo productivo de la provincia.

A través de un sistema de incentivos, el programa promueve la adopción regular y sistemática de las BPAs, con el objetivo de consolidarlas como una política agroalimentaria y generar un cambio cultural en el sistema productivo.

De esta manera, se busca fortalecer una producción que integre la responsabilidad, el cumplimiento de las normativas vigentes y el cuidado de los recursos.

Pueden participar los productores agropecuarios que desarrollen actividades en la provincia de Córdoba y sean responsables de la toma de decisiones en el manejo de sus establecimientos, siempre que implementen alguna o todas las prácticas previstas por el programa.

Para acceder al beneficio, los productores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener la situación fiscal regularizada.

Realizar un uso responsable de productos fitosanitarios.

Contar con el registro de marcas y señales, según corresponda a la actividad.

Cómo inscribirse

Los interesados podrán consultar los requisitos, las prácticas contempladas y la información necesaria para completar la inscripción en el sitio oficial del programa: bpa.cba.gov.ar.

Para consultas, también pueden comunicarse por correo electrónico a buenaspracticas@www.cba.gov.ar o vía WhatsApp al 3517053486 o al 3518072567.

El Programa Provincial de BPAs constituye una política pública que busca acompañar a los productores cordobeses, promoviendo la incorporación de buenas prácticas y una producción agropecuaria cada vez más sostenible.