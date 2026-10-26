Aprobación de ley de Biocombustibles representa para Córdoba una oportunidad estratégica

La aprobación de una nueva ley nacional de biocombustibles representa para Córdoba una oportunidad estratégica: transformar una mayor parte de su producción agropecuaria en energía, ampliar la actividad industrial y generar empleo en las localidades donde se desarrolla la cadena de valor.

Para una provincia con una fuerte base agrícola y una industria bioenergética consolidada, la discusión tiene consecuencias concretas.

Un mercado más amplio para el bioetanol y el biodiésel permitiría aumentar la demanda de materias primas, aprovechar las instalaciones existentes y dar previsibilidad a nuevas inversiones.

El proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, comenzó a ser debatido con representantes del sector en la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados. Entre sus principales cambios contempla elevar la participación del bioetanol en las naftas del 12 al 15 por ciento y la del biodiésel en el gasoil del 7,5 al 10 por ciento.

Más valor agregado para la producción cordobesa

Córdoba cuenta con una posición destacada para aprovechar ese crecimiento.

Su entramado productivo combina disponibilidad de maíz, plantas industriales, empresas de tecnología, universidades y experiencias de uso de combustibles con mayor contenido renovable.

El ecosistema provincial de bioenergías reúne grandes productoras de bioetanol, minidestilerías, plantas de biogás, generación con biomasa y firmas de ingeniería.

Según la información del clúster provincial, las grandes empresas que lo integran elaboran alrededor del 70 por ciento del bioetanol de maíz destinado al corte de combustibles en la Argentina.

La importancia de una nueva ley radica en la posibilidad de ampliar ese entramado.

Procesar el grano cerca de donde se produce genera actividad industrial y demanda de transporte, mantenimiento, equipamiento y servicios profesionales.

Además, la elaboración de bioetanol permite obtener coproductos, como la burlanda utilizada en alimentación animal, que vinculan esta industria con otras cadenas agropecuarias.

Así, el crecimiento de los biocombustibles puede multiplicar las oportunidades económicas en el interior y fortalecer la industrialización en origen.

Una agenda federal de inversiones

Ese potencial fue uno de los ejes del 3° Foro Público-Privado de Biocombustibles y Bioenergías, realizado en Córdoba bajo el lema “Los biocombustibles como vector energético federal”, con más de 250 referentes públicos, privados, académicos y del transporte.

Durante el encuentro, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, definió a las bioenergías como una expresión de “la vaca viva”, complementaria de Vaca Muerta, y destacó la posibilidad de avanzar hacia el marco legislativo que vienen reclamando el exgobernador Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora.

Por su parte, la senadora de Salta, Flavia Royón, sostuvo que el proyecto podría habilitar inversiones por 500 millones de dólares en las provincias productoras, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán y Jujuy. Se trata de una proyección para el conjunto de esos territorios, asociada a nuevas plantas y desarrollos industriales.

La legisladora también destacó que la experiencia cordobesa con mezclas superiores a las nacionales fue tomada como referencia para la iniciativa.

Una experiencia que Córdoba ya puso en marcha

La Provincia cuenta con antecedentes concretos.

En el marco de la Ley Provincial 10.721, impulsó la producción y el consumo de bioenergías e incorporó mezclas de mayor contenido renovable en flotas públicas.

Desde diciembre de 2024, una estación de servicio de la ciudad de Córdoba ofrece al público B20 —gasoil con 20 por ciento de biodiésel— y E17 —nafta con 17 por ciento de bioetanol—, según informó el Gobierno provincial.

Estas experiencias aportan una base para ampliar el uso de biocombustibles en el transporte de cargas y pasajeros, acompañando su incorporación con controles de calidad, compatibilidad técnica e infraestructura de abastecimiento.

Reglas para sostener el crecimiento

El debate legislativo también deberá resolver diferencias dentro de la industria.

En Diputados, representantes de pymes de biodiésel reclamaron cambios para preservar su participación frente al nuevo esquema de competencia.

Para Córdoba, el desafío es que el nuevo marco combine expansión del mercado, previsibilidad para invertir y oportunidades para las distintas escalas productivas.

La aprobación de una nueva ley puede consolidar una política que vincula al campo con la industria, la energía y el conocimiento.

Su importancia para la provincia estará en convertir ese potencial en más producción, nuevas inversiones y trabajo distribuido en el territorio.