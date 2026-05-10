320 Gimnastas en el 1° Encuentro Nivel Escuela del año en Club San Jorge

En la mañana del sábado, Club San Jorge de Brinkmann fue sede del 1° Encuentro Anual de Gimnasia Artística Nivel Escuela.

Más de 300 gimnastas fueron protagonistas en los distintos elementos de práctica de esta disciplina, y tuvo una asistencia masiva no sólo de practicantes, sino de la familia de esta disciplina.

Entre otros, los clubes que formaron parte fueron Libertad y Unión de Sunchales, Centro Social, Tiro Federal, Porteña, el anfitrión Club San Jorge y Academia Deportiva Piscis de Morteros.

Felicitaciones.!