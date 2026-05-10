Basquet Femenino: Contundente triunfo de «Las Lobas» por el Asociativo

Por el Torneo Asociativo, el equipo de Primera División recibió anoche a Nueve de Morteros.

Fue victoria 122-19 para el Rojinegro, que continúa invicto en la competencia doméstica.

Sofía Delucchi con 29 puntos, seguido por Alma Barbero con 20 y Camila Defago con 16, las máximas anotadoras de la noche.

Partido especial para la jugadora de las categorías formativas del Club, Maia Cerutti Carcano, quien hizo su debut en el primer equipo. Además de sumar 12 minutos en cancha, aportó 5 puntos para el equipo