36 Bases: Ante temporada de incendios, Córdoba es referente indiscutido en la gestión de riesgo

Ante el avance de la temporada de incendios y los desafíos que impone el cambio climático en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, la Provincia de Córdoba se posiciona como un referente indiscutido en la gestión del riesgo.

Además tener una gran capacidad de recursos humanos en tierra, equipada con una gran infraestructura de recursos móviles, el territorio provincial ha desarrollado una de las redes de infraestructura terrestre y acuática de bases operativas más robustas y sofisticadas de la región, garantizando que el combate del fuego tenga puntos de apoyo inmediatos en zonas sensibles a focos ígneos.

Por este motivo, la provincia cuenta con una red consolidada de 36 bases operativas estratégicas distribuidas en las zonas de mayor riesgo, las mismas son espacios de articulación.

Cabe destacar que la gestión provincial articula con privados el uso de estos espacios.

En el combate de incendios forestales, la distancia y el tiempo de reabastecimiento son variables críticas.

Esta red estratégica está compuesta por 32 bases terrestres y cuatro bases acuáticas, diseñadas para permitir que tanto los aviones hidrantes terrestres, como las unidades de reabastecimiento anfibio, y los helicópteros operen sin interrupciones.

La infraestructura de estas pistas operativas terrestres para el manejo del fuego incluye, de manera integral, la propia pista de aterrizaje, reservorios de agua, sistemas de bombeo de alta eficiencia, tanques australianos, equipamiento técnico para el abastecimiento rápido, sistemas avanzados de comunicación, depósitos de combustible seguros y espacios especialmente acondicionados para el personal de emergencia que permanece en guardia activa.

Una de las bases modelo se encuentra en la localidad de Las Tapias, del departamento Río Cuarto, que cuenta con una megaestructura modelo con una pista multipropósito de 1.400 metros de extensión, tanques australianos con capacidad para almacenar hasta 300.000 litros de agua, perforaciones propias de extracción, sistemas de bombeo, antenas de comunicación y tanques móviles de combustible para operaciones seguras y autónomas.

Las 36 bases operativas están distribuidas en:

Bases Terrestres (Pistas y Aeródromos):

Aeropuerto Las Higueras (Río Cuarto)

Aeropuerto y Aeroclub Villa Dolores

Aeródromo Mina Clavero

Aeroclub Santa María de Punilla

Pista Escuela de Aviación (Córdoba Capital)

Pista Fuerza Aérea en Ascochinga

Pista San Pedro Norte

Aeroclub Cruz del Eje

Pista Río de los Sauces

Aeroclub La Cumbre

Aeroclub Villa General Belgrano

Aeroclub Villa Rumipal

Aeroclub Alta Gracia

Pista Chancaní (Reserva Provincial)

Aeroclub Deán Funes

Aeroclub Jesús María

Aeroclub Río Tercero

Pista San Agustín

Pista Elena

Pista Santa Elena

Pista Villa de Totoral

Pista Villa de Soto

Pista Guasapampa

Pista Cañada de Luque

Pista San José de la Dormida

Pista Las Chilcas

Pista de Pocho

Pista Las Tapias

Pista Villa Totoral

Pista FADEA (Fábrica Argentina de Aviones)

Pista La Cruz (Fuerza Aérea)

Pista La Mezquita (Ejército Argentino)

Bases Acuáticas (Diques para operaciones de carga en vuelo):

⁠Dique San Roque, Dique Los Molinos, Dique Embalse Río Tercero y Dique Cruz del Eje.

Capacitación permanente

Cabe destacar que también dentro de las distintas bases se lleva adelante ciclo de capacitaciones en “Operaciones seguras”, dirigido a bomberos voluntarios y personal que interviene en incendios forestales.

Se trata de una instancia de formación destinada a fortalecer el trabajo coordinado entre el personal que interviene en el combate de incendios forestales desde tierra, con los medios aéreos que brindan apoyo durante los operativos.

Flota de élite

La provincia cuenta con una flota aérea especializada en combate de incendios importante, integrada por 11 unidades de última tecnología destinadas al intervención directa, traslado de brigadistas y coordinación táctica:

Tres aviones Air Tractor AT-802A y 1 avión Air Tractor AT-802 Biplaza, diseñados para la descarga precisa de agua.

Un Air Tractor AT-802 Fire Boss Biplaza, una unidad anfibia idónea para operar directamente en las bases acuáticas de los diques provinciales y para la instrucción de pilotos.

Dos helicópteros Airbus AS350 B3 y 2 helicópteros Airbus H-125, indispensables para el rescate y traslado rápido de brigadistas a zonas de difícil acceso.

Un helicóptero Airbus H145, destinado al transporte táctico de personal especializado.

Un avión vigía Cessna 206, que actúa desde el aire coordinando el apoyo táctico sobre la línea de fuego.

Un engranaje humano y técnico

La eficacia de esta imponente infraestructura radica en el trabajo articulado de los distintos actores del sistema de emergencias.

El Plan Provincial de Manejo del Fuego se encarga de la planificación estratégica, mientras que los Bomberos Voluntarios y las brigadas del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes) ejecutan el combate directo cuerpo a cuerpo en el terreno.

Por su parte, la Dirección Provincial de Aeronáutica aporta la pericia técnica para pilotear y coordinar de manera eficiente y segura las aeronaves.

Con esta sólida red de bases que vertebra el territorio, sumada a una flota aérea de vanguardia, Córdoba consolida un sistema de prevención y combate de incendios orientado firmemente a la protección de sus comunidades, sus recursos naturales y su sector productivo.