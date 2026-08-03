Falleció el camionero accidentado en Ruta 1, jurisdicción de Brinkmann

Este domingo, personal médico de la Clínica Francés de la ciudad de Córdoba informó el fallecimiento de Miguel Ángel Ferrero, de 63 años, quien permanecía internado en la unidad de terapia intensiva desde el pasado 29 de julio, luego de sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en Ruta Prov N°1 km 24 jurisdicción de la ciudad de Brinkmann.

A raíz del deceso, tomó intervención la Policía Judicial de Córdoba y se dio participación a la Fiscalía de Instrucción de Morteros, que continúa con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa judicial.