Morteros: Robo a un repartidor mientras trabajaba

Un repartidor de 23 años denunció haber sido víctima de un robo durante la noche del miércoles en la ciudad de Morteros.

De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 23:00, cuando el joven se dirigió al predio de la Sociedad Rural para realizar una entrega. Al llegar al lugar, fue recibido por un hombre encapuchado y con el rostro cubierto, quien bajo amenazas, logró apoderarse de aproximadamente 300.000 pesos en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones, además de una billetera de color azul que contenía documentación personal de la víctima.

La denuncia fue radicada durante la madrugada del jueves y el hecho quedó en manos del personal de Investigaciones, en conjunto con personal de Comisaría de Morteros, que llevaron adelante distintas tareas para esclarecer el episodio.

Como resultado de la investigación, la Justicia ordenó la detención de un masculino, de 35 años, domiciliado en Morteros, señalado como supuesto autor del delito de robo calificado. En horas de la noche del día 30/07 personal del SEOM concretó su detencion y traslado a la Alcaldía de Morteros, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Morteros.

La investigación continúa con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento total del hecho.