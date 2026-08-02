Camión despistó sobre Ruta Provincial N° 1 y solo hubo daños materiales

En la noche del viernes, alrededor de las 23:00, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del kilómetro 22, en cercanías de Brinkmann.

Por causas que se tratan de establecer, un camión Iveco de color blanco, sin cargamento, conducido por un hombre de 65 años domiciliado en la ciudad de Morteros, perdió el control mientras circulaba en sentido sur-norte. Como consecuencia del despiste, el acoplado quedó volcado sobre una de las banquinas, mientras que el camión terminó detenido a unos 20 metros de distancia, sobre la banquina opuesta.

En el lugar trabajó personal policial, efectivos de Policía Caminera y Bomberos Voluntarios de Brinkmann, quienes realizaron las tareas de prevención y seguridad correspondientes, disponiendo el corte total de la ruta hasta la remoción del vehículo.

El siniestro no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales. Finalizadas las tareas, la circulación vehicular fue restablecida con normalidad.