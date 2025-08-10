Basquet Asociativo: Victorias de Sp. Suardi, Porteña, Tiro Federal y Nueve de Morteros

De local Centro Social recibió la visita de Sp. Suardi. La fecha se jugó integramente este viernes, teniendo en cuenta que varios de los equipos que disputan este Torneo, paralelamente participan en Liga Provincial.

La fecha dejó vicorias de Sp. Suardi, Porteña, Tiro Federal y Nueve de Julio. Los dos equipos de Morteros son los punteros.

Resultados

Centro Social 73- Sp. Suardi 78

Porteña 74- San Jorge 67

Tiro Federal 76- Unión San Gmo 68

Libertad VT. 58- Nueve de Morteros 77

Posiciones

Nueve de Morteros 6- Tiro Federal 6- Sp. Suardi 5- Porteña 5- Unión San Gmo 4-San Jorge 4- Libertad VT 3- Centro Social 3

4 Fecha

Sp. Suardi- Porteña

Unión -San Gmo- Centro Social

San Jorge – Nueve de Morteros

Tiro Federal- Libertad VT