Basquet Asociativo: Victorias de Sp. Suardi, Porteña, Tiro Federal y Nueve de Morteros

De local Centro Social recibió la visita de Sp. Suardi. La fecha se jugó integramente este viernes, teniendo en cuenta que varios de los equipos que disputan este Torneo, paralelamente participan en Liga Provincial.
La fecha dejó vicorias de Sp. Suardi, Porteña, Tiro Federal y Nueve de Julio. Los dos equipos de Morteros son los punteros.
Resultados
Centro Social 73- Sp. Suardi 78
Porteña 74- San Jorge 67
Tiro Federal 76- Unión San Gmo 68
Libertad VT. 58- Nueve de Morteros 77
Posiciones
Nueve de Morteros 6- Tiro Federal 6- Sp. Suardi 5- Porteña 5- Unión San Gmo 4-San Jorge 4- Libertad VT 3- Centro Social 3
4 Fecha
Sp. Suardi- Porteña
Unión -San Gmo- Centro Social
San Jorge – Nueve de Morteros
Tiro Federal- Libertad VT