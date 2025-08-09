Presentaron el Torneo de Basquet «El Charabón» de Tiro Federal

En conferencia de prensa presentaron el Torneo Charabón 2025, con la presencia del presidente de Tiro Federal y Deportivo Morteros, Luciano Monetti, quien destacó la importancia de este evento no solo para el club, sino para toda la ciudad.

“El Charabón representa la esencia del deporte formativo, del básquet como herramienta para la educación, el compañerismo y el crecimiento de nuestros niños y adolescentes. Es un orgullo para Morteros recibir a clubes de la región y el país en una propuesta tan familiar y significativa.”

Participaron Leandro Conti – Secretario de Deportes de la Municipalidad, Walter Tibaldo de Presidente de la Asociación de Básquet, Emanuel Razetto, Profesora Laura Capellino y Matías Albertizzi

En 2025 vuelve más fuerte que nunca, del 15 al 17 de agosto

20 equipos: 12 masculinos y 8 femeninos

5 partidos garantizados por equipo

Más de 240 jugadores y jugadoras

Se jugará en dos canchas en simultáneo

¡Serán más de 40 horas de básquet en solo 3 días!

Premios para subcampeones, reconocimientos y un gran acto central el sábado 16 a las 16 horas en el Estadio Vide Tealdi