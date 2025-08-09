Morteros fue sede de instancia regional de «Los Cordobesitos Juegan»

Este jueves, en el transcurso de la mañana y el mediodía, se desarrolló en Morteros la instancia regional del programa “Los Cordobecitos Juegan”, organizado por la Agencia Córdoba Deportes y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en esta oportunidad con la coordinación de la Municipalidad de Morteros.

La jornada convocó a casi 300 niños y niñas de entre 11 y 12 años, quienes participaron en la disciplina fútbol, representando a diferentes localidades del departamento San Justo. Morteros fue seleccionada como sede regional, reuniendo a 15 equipos masculinos y 13 femeninos de instituciones educativas urbanas y rurales.

Estuvieron presentes el intendente Sebastián Demarchi, el secretario de Deportes Leandro Conti y el inspector de Educación Física Gabriel Cardetti.

Resultados

• Rama Femenina:

• Campeón: C.E. Pio Carrillo

• Subcampeón: Colegio Cristo Rey

• Rama Masculina:

• Campeón: C.E. 25 de Mayo (Brinkmann)

• Subcampeón: Domingo Faustino Sarmiento (Brinkmann)

Los equipos campeones representarán a la región en la final provincial, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.

Participantes – Rama Masculina: Bernardino Rivadavia (Morteros), Dalmacio Vélez Sarsfield (Morteros), Eduardo Pio Carrillo (Morteros), Alberto In’Aebnit (Morteros), Inst. Priv. 9 de Julio (Morteros), Colegio Cristo Rey (Morteros), Zona Rural (Beiro/10 de Julio), Manuel Belgrano (Brinkmann), Domingo Faustino Sarmiento (Brinkmann), Escuela 25 de Mayo (Brinkmann), Doña Anita Giaveno de Sacaveno, Francisco Malbrán (Pozo del Molle), Esc. Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda (San Francisco), Esc. Teniente Gral. Julio Argentino Roca (San Francisco), C.E. José Seeber.

Participantes – Rama Femenina: Bernardino Rivadavia (Morteros), Dalmacio Vélez Sarsfield (Morteros), Eduardo Pio Carrillo (Morteros), Alberto In’Aebnit (Morteros), Inst. Priv. 9 de Julio (Morteros), Colegio Cristo Rey (Morteros), Zona Rural (Beiro/10 de Julio), Manuel Belgrano (Brinkmann), Domingo Faustino Sarmiento (Brinkmann), Escuela 25 de Mayo (Brinkmann), Doña Anita Giaveno de Sacaveno, Francisco Malbrán (Pozo del Molle), C.E. José Seeber.