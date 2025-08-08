Otro fin de semana intenso para los deportistas de Club Barrio Bertossi

Otro fin de semana intenso, para el deporte en Club Barrio Bertossi. Hay actividades en Patín, Atletismo, Newcom, Bochas, Fútbol Infantil, entre otras.

INFORME

PATÍN | Ocho alumnos de la escuela de patín «Pasión Sobre Ruedas» nivel competitivo competiran en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita del segundo zonal de la Asociación 4 Rumbos, el mismo es clasificatorio al segundo provincial de la Federación Cordobesa de Patín.

Viernes 8 compiten Valentina Pomba y Emilia Maina en categoría libre

Sábado 9 compite Lourdes Rioja en categoria libre.

Domingo 10 compiten Catalina y Ángeles Utrera en disciplina escuela. Ada Luz Farias, Matheo Martínez y Ticiana Citadini en categoría libre.

ATLETISMO | El día sábado 9 de agosto diez atletas del grupo A.B del club viajan a la ciudad de La Falda para realizar una actividad especial. Un entrenamiento en la montaña donde los atletas adquiriran experiencia en la disciplina.

BOCHAS | El domingo 10 de agosto bochofilos del Club estarán participando en el campeonato organizado por el Club Colonial de la localidad de Marull y del campeonato organizado por el Club Atlético Nuevo Tropezón de la localidad de Ceres.

NEWCOM | El día sábado 9 de agosto en el salón de nuestra institución la disciplina recibirá la visita del Club Independiente de Freyre donde compartirán una tarde de partidos amistosos.

FUTBOL INFANTIL | El domingo 10 de agosto la escuela de futbol infantil «LOS RANITAS»estarán presentes con las categorías 2017,2018,2019 y 2020 en el 5to encuentro de escuelitas «Region Ansenuza» organizado por el Club Atlético Independiente Unión Cultural de Colonia Valtelina y en el encuentro «Mini Sportivo» organizado por el Club Sportivo Suardi de dicha localidad Santafesina.