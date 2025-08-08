Basquet, Gimnasia Artística, Fútbol, Tenis y más… En la agenda deportiva de Centro Social

Un fin de semana con agenda completa. En todos los deportes; entre ellos el Basquet Femenino y Masculino, no sólo a nivel Asociativo sino también Provincial y Nacional.

También otras disciplinas tienen lo suyo. Por ejemplo el Encuentro de Gimnasia Artística.

AGENDA DEPORTIVA DE CENTRO SOCIAL

FÚTBOL

En futbol infantil, los chicos de Centro visitan este sábado a 9 de Freyre por la fecha 3 del Clausura de la Liga Regional.

Además, Centro estará presente en varios encuentros de escuelitas en nuestra región:

– Categoría 2015: encuentro organizado por Sportivo Belgrano de San Francisco.

– 2017: encuentro en Independiente de Balnearia.

– 2018 y 2019: encuentro en Sportivo Suardi.

En futbol mayor, luego del triunfo en el clásico, Centro recibe a Juniors de Suardi por la fecha 4 del Clausura. Los partidos serán desde las 14 en reserva y 16 horas en primera.

BÁSQUET

Se juega la tercera fecha del Torneo Clausura.

Este viernes en U17 y primera división, Centro recibe a Sportivo Suardi desde las 20 y 22 horas respectivamente.

Mientras que las categorías formativas U13, U15 y U21 reciben a Unión de San Guillermo. El sábado desde las 12:30 lo harán los chicos de U15 y U21, mientras que los U13 jugarán el lunes a las 19:30.

Además, en primera, Centro continúa con la doble competencia. Vuelve a jugar de local por la Liga Provincial B (cambio de localía por pedido del rival), recibiendo este domingo desde las 19 horas a La Calera, que también ganó en la primera fecha.

En básquet femenino, Centro recibe una nueva fase de la Liga Federal Formativa U21. Se jugarán en el poli rojinegro los siguientes partidos:

– Sábado 10 hs: Centro vs Hindú.

– Sábado 19 hs: Hindú vs Maipú Mendoza.

– Domingo 10 hs: Centro vs Maipú.

Además, las chicas de U15 viajan nuevamente a Tostado para jugar el cuadrangular de la Liga Federal Formativa junto a Atlético Tostado, Libertad de Sunchales y Almagro de Rafaela.

VOLEY:

Victoria de visitante para el equipo de Primera División del Voley rojinegro.

Las chicas visitaron en la noche del miércoles a Atlético Miramar por la fecha 2 del Torneo Clausura.

Gran actuación de todo el equipo para conseguir el triunfo por 3-0 y seguir protagonizando la Liga Morterense.

GIMNASIA ARTÍSTICA

Este sábado desde las 9 horas, el salón de la sede de Centro Social recibe el 4° encuentro de Gimnasia Artística que contará con la presencia de 6 clubes de nuestra región.

PADEL

Luego de disputar el Torneo Clasificatorio de Apc, y quedar entre la mejores cuatro parejas de sus respectivas categorías, dos jugadores de Centro Social disputarán este fin de semana el segundo Torneo Provincial del año, que tendrá sede en Villa Allende, Córdoba.

Los padelistas rojinegros que representarán a la Asociación Padel Club en este certamen provincial serán:

Marcelo Arce en Quinta categoría y José Chiapero en Séptima.

TENIS

El sábado, los jugadores y jugadoras de Centro vuelven a la actividad por la Liga LITZO.

El torneo tendrá sede central en el club Tiro Federal de Morteros y estarán presentes tenistas desde la categoría Sub 8 hasta Sub 16 tanto masculino como femenino.

KARATE

El sábado, integrantes del Dojo Carlos Franco de Centro Social participarán de un nuevo seminario de Karate en el club Nueve de Morteros, dictado por el reconocido Sensei, Oscar Higa.

Quienes representarán al rojinegro en este importante seminario serán:

Maria Rosa Sobrero, Adrián Alaniz, Mateo Milanesio, Segura Castro, Augusto Possetto y Leonardo Robledo.

PATÍN

20 patinadores de Centro Social estarán presentes este domingo en el torneo interprovincial de patín artístico organizado por Tiro Federal de Morteros.

HOCKEY

Centro Social estará presente este sábado en el encuentro de infantiles organizado por San Miguel de Suardi.