Agenda Club San Jorge en un fin de semana intenso

En fútbol, se juega la cuarta fecha del Torneo Clausura. Club San Jorge visita a Tiro Federal, con modificación en el horario, 14 horas Reserva y 16 horas Primera.

Fútbol Inferiores

Continua el torneo clausura, los chicos reciben a Juniors de Suardi este sábado desde las 12 horas con todas las categorías.

Fútbol Femenino

Recibimos a Tiro Federal de Morteros este domingo desde las 11 horas con todas las categorías.

Fútbol Senior +35

El equipo Senior +35 juega este sábado, somos locales en la Tapialada, desde las 13.30 horas, se vivirán los siguientes encuentros: San Jorge vs Barrio Jardín, Atlas vs Suardi y Roca vs Gorchs.

Futbol Escuelita

La escuelita de futbol “Los Santito”, va a estar participando este domingo, del encuentro organizado por el club Sportivo Suardi.

BÁSQUET

El básquet mayor juega este viernes la tercera fecha del torneo clausura, visitando a Porteña Asociación, 19.30 horas U17 y 21.30 Primera.

Las categorías U13, U15 y U21 a 9 de Julio Olímpico de Freyre, con el siguiente cronograma de partidos: sábado 16 horas U21, martes desde las 18 horas U13 y U15.

Y el día domingo la categoría U15 femenino, visita a Libertad de Villa Trinidad desde las 11 horas.

El mini básquet santo va a participar el día sábado del encuentro organizado por Libertad de Villa Trinidad.

GIMNASIA

Continúan los encuentros de Gimnasia Artística nivel escuela, en esta ocasión organiza el club Centro Social, donde nuestras gimnastas junto con las profes Meli Proselli y Natalia Espil, estarán participando el día sábado.

PATÍN

El Patín artístico santo tiene presentación este domingo 10, van a participar del encuentro Organizado por el club Tiro Federal.

BOCHAS

Este domingo los bochofilos santos van a participar del torneo organizado por el Bochas Club Marull, la modalidad del torneo es en trios para las tres categorías.

CAMPAÑA

Seguimos adelante con la campaña solidaria “UN METRO POR EL SANTO”, porque ¡La pasión también se Construye! Con los primeros aportes ya realizamos la compra de postes y placas, y continuamos con la recaudación, hace tu donación y juntos logramos el objetivo del club.