Córdoba sede de la 1° fecha del Rugby Championship: Los Pumas vs. All Blacks

El estadio Mario Alberto Kempes ya vive la cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más importantes del año: el sábado 16 de agosto, Córdoba recibirá la primera fecha del Rugby Championship 2025.

Por primera vez en su historia, el Kempes será sede de este prestigioso torneo internacional que reúne a las potencias del hemisferio sur —Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica— y que posiciona a nuestra provincia como epicentro del rugby mundial.

El encuentro reafirma la relevancia de Córdoba como sede de grandes eventos deportivos, que -como en este caso- trascienden las fronteras nacionales.

Con una capacidad para más de 57 mil espectadores, el estadio mundialista ya se encuentra ultimando detalles de reacondicionamiento, adaptando parte de su gran infraestructura para albergar un evento de esta magnitud. Los trabajos incluyen tanto reformas estructurales como tareas de mantenimiento general.

Entre las principales acciones, se destacan: la instalación de los arcos de rugby, conocidos como “Haches”, mediante perforaciones de alta precisión técnica; adaptación del campo de juego, tradicionalmente de fútbol, a las medidas y exigencias del rugby internacional; la pintura general en espacios internos, incluyendo la ex pista de atletismo y sectores internos del estadio.

En tal sentido, también se cambiaron las butacas en bancos de suplentes y árbitros, junto a una intervención de todo el sector, que incluye reemplazo de mampostería, trabajos de pintura y reacondicionamiento. En el sector de tribunas, el “palco blanco”, ubicado en el centro de la platea Ardiles baja, recibe nuevas 315 butacas en reemplazo de las anteriores.

Entre las mejoras, también se destaca el reemplazo del actual sistema de conectividad del estadio. En una primera etapa, el sector de Prensa está recibiendo actualizaciones en tecnología, con un nuevo sistema de internet por cable y WIFI, acorde a los estándares internacionales para este tipo de eventos.

Córdoba vuelve a vibrar con el rugby internacional

El regreso de Los Pumas al Kempes luego de 11 años, su última presentación fue en 2014 ante Escocia, y la visita de los míticos All Blacks por primera vez desde 1985, marcarán una página histórica en el deporte cordobés.

La expectativa es enorme: se espera una convocatoria multitudinaria de fanáticos del rugby de todo el país, lo que además tendrá su contraparte en la economía naranja: un fuerte impacto económico en la Provincia, derivado del movimiento turístico que se generará en todo el Gran Córdoba.

Córdoba, sede de grandes eventos

Con este encuentro, la Provincia continúa afianzando su posicionamiento como referente nacional en infraestructura deportiva y organización de competencias internacionales, con un estadio que no solo es emblema del deporte cordobés, sino también una plataforma para la proyección del deporte argentino al mundo.