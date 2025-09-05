45° Aniversario de FEDECOM: Entregaron distinciones

En el marco de la conmemoración por los 45 años de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), se llevó a cabo un acto en la sede de CERAC, con la presencia del del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el presidente de FEDECOM, Fausto Brandolin, el presidente de CAME, Ricardo Diab; la secretaria de Comercio provincial, Nadia Villegas; autoridades provinciales y municipales, dirigentes de federaciones regionales y empresarios del sector.

Premio Joven Empresario Cordobés 2025

En el marco del aniversario, se entregó el Premio Joven Empresario Cordobés 2025, certamen que distingue a emprendedores destacados por su capacidad de innovación, generación de empleo y compromiso con el desarrollo productivo de la provincia.

El galardón principal fue para Emiliano Cabral, fundador de Olympic Pro (Villa Allende), una empresa de nutrición deportiva que produce 300 mil unidades mensuales, con tecnología de envasado Flow Pack que asegura calidad y proyección nacional e internacional. Actualmente, la firma planifica su desembarco en Chile

Además, se otorgaron menciones especiales a jóvenes emprendedores en las categorías Innovación tecnológica, Impacto social, Emprendedurismo y Relevo generacional, reconociendo proyectos provenientes de distintos puntos de Córdoba:

Joaquín Emanuel Allasia (LUXIS SA – Despeñaderos) : soluciones en energía solar y sustentabilidad.

: soluciones en energía solar y sustentabilidad. Fernanda Elizabeth Paez (Glacé – Embalse) : panadería con generación de empleo local y tecnología de última generación.

: panadería con generación de empleo local y tecnología de última generación. Sara Foglizzo (Aguadas y Premoldeados Foglizzo SRL – General Deheza) : modernización e innovación continua en la industria de la construcción.

: modernización e innovación continua en la industria de la construcción. Mauro Jesús Torres Olivera (Rincón del Colibrí – Alta Gracia) : destilería boutique con experiencia turística y premios internacionales.

: destilería boutique con experiencia turística y premios internacionales. Jesica Britos (Colaboración Inmobiliaria – Córdoba) : soluciones inmobiliarias con tecnología y enfoque colaborativo.

: soluciones inmobiliarias con tecnología y enfoque colaborativo. Rodrigo Alfonso (RJ Openings – Marcos Juárez) : aberturas de aluminio con proyección industrial.

: aberturas de aluminio con proyección industrial. Agustín Ignacio De Grandis (De Grandis Portones – Pilar): portones personalizados con integración de inteligencia artificial y prácticas sostenibles.

Pedro Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, afirmó:“El comercio y las pymes son el motor que sostiene nuestras economías locales. Reconocer a estos jóvenes empresarios no es solo premiar su esfuerzo, es apostar al futuro productivo de Córdoba, a la creación de empleo formal y a la transformación de nuestra provincia en un polo de innovación y oportunidades.”

El presidente de FEDECOM, Fausto Brandolin, destacó: “Premiar a jóvenes que generan empleo y fortalecen el entramado productivo de Córdoba es una manera de proyectar futuro. Emiliano representa el empuje, la innovación y la creatividad que nuestra provincia necesita”.

Durante más de cuatro décadas, la Federación Comercial de Córdoba y el Gobierno provincial han trabajado de manera conjunta para fortalecer al comercio y a las pymes, acompañando su crecimiento con políticas públicas, financiamiento, capacitación y espacios de diálogo permanente.

Este aniversario reafirma el compromiso de continuar articulando esfuerzos entre el sector privado y el Estado para impulsar la competitividad, la innovación y la generación de empleo formal en todo el territorio.