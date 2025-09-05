FPA desarticuló banda de amigos dedicada a la venta de drogas ilícitas

Tras llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800 888 8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticularon una banda de amigos integrada por cuatro personas mayores de edad dedicadas a la venta de drogas ilícitas en la ciudad de Arroyito.

Durante el operativo, se realizaron cinco allanamientos en los barrios Mosconi, San Martín y Xanaes de la ciudad mencionada. Como resultado, fueron detenidos tres hombres de 22, 23 y 24 años, junto a una mujer de 26 (pareja de uno de ellos).

En los registros y con la colaboración de la división K-9 de la FPA, se incautaron 248 dosis de cocaína, 50 dosis de marihuana, dinero, un automóvil, una motocicleta de 150 cc y diversos elementos de interés para la causa.

La banda utilizaba la modalidad de “punto de expendio” (logrando cerrar tres) y también la modalidad “delivery”. Uno de los domicilios allanados se encontraba frente a la plaza Mosconi.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado de los investigados a sede judicial, junto con todo el material secuestrado, por infracción a la Ley de Estupefacientes.