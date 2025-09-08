Acreditaron monto del mes en curso a beneficiarios de la Tarjeta Social

El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo informa que este fin de semana, se acreditó el monto del mes en curso a beneficiarios de la Tarjeta Social.

El cronograma dispuesto prevé que cobren todos los beneficiarios de Capital, interior provincial y personas mayores. Vale destacar que el monto es de 35.000 pesos y habrá tiempo hasta el 30 de septiembre para agotar el saldo.

También, este sábado 6 se acreditará a los beneficiarios de la Tarjeta Social para Celiacos.

Tarjeta Social es un programa del Gobierno de Córdoba que permite comprar alimentos para cubrir necesidades básicas.

Está destinado a las familias cordobesas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

Con esta asistencia económica, las familias beneficiarias pueden adquirir alimentos en comercios adheridos que dispongan de sistema posnet o pago electrónico ligado a Bancor