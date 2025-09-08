Jurisdicción Freyre: Accidente con lesiones graves en una persona sobre ruta 1

Ocurrió el domingo, en la localidad de Freyre, sobre Ruta n°1 km 61, en el Acceso Norte.

Personal Policial entrevista a una joven de 32 años de edad quien circulaba en un automóvil Chevrolet Astra, y por causas a establecer es impactado por detrás, por una camioneta que se da a la fuga.

Debido al impacto el automóvil Chevrolet Astra colisiona a una motocicleta Honda Wave, conducida por una joven de 18 años de edad, acompañada de una joven de 19 años de edad: A su vez la motocicleta colisiona a un Automóvil Volkswagen Gol conducido por una joven de 27 años de edad.

Servicio de emergencias traslada a las femeninas del rodado menor al hospital Iturraspe de San Francisco, diagnosticando lesiones graves.

Las autoridades están trabajando para determinar las causas exactas del siniestro vial.