55 Deportistas Cordobeses participan de los Juegos Argentinos Urbanos 2026

Una delegación de más 55 deportistas de Córdoba se encuentra participando de los Juegos Argentinos Urbanos 2026, que se desarrollan del 28 al 31 de octubre en la localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

El certamen reúne a competidores de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un encuentro que busca impulsar el desarrollo y la visibilización de las disciplinas urbanas, generar espacios de intercambio entre jóvenes de distintas regiones y fortalecer la competencia nacional.

La participación cordobesa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través de la Agencia Córdoba Deportes, en el marco de las políticas destinadas a promover el crecimiento deportivo y ampliar las oportunidades de participación.

En ese sentido, la Agencia se encargó del ómnibus que lleva y trae a la delegación cordobesa, además de proveer a cada uno de los participantes de la indumentaria deportiva para el evento.

Durante cuatro jornadas, los Juegos Argentinos Urbanos reúnen a nueve disciplinas: skateboarding street, BMX freestyle, parkour deportivo, breaking, básquet 3×3, baseball5, roller freestyle, ajedrez y escalada deportiva.

La sede principal es el Skatepark Batapark, donde se desarrollan las pruebas de skateboarding, BMX freestyle, roller freestyle y parkour. Las demás disciplinas cuentan con espacios específicos acondicionados para sus competencias.

La propuesta incluye, además, instancias destacadas para el deporte nacional, como el Campeonato Argentino de Selecciones de Básquet 3×3, competencias de breaking bajo estándares internacionales y torneos de ajedrez válidos para el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El deporte urbano como espacio de inclusión y desarrollo

Los Juegos Argentinos Urbanos buscan consolidar un espacio federal para disciplinas que han experimentado un importante crecimiento en los últimos años y que ofrecen nuevas oportunidades para la participación deportiva.

Además de la competencia, el evento promueve la capacitación de entrenadores, jueces y dirigentes, la igualdad de género, el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la sostenibilidad ambiental.

Las competencias se pueden seguir en vivo a través del canal oficial de DeporTV en YouTube, que transmite las distintas disciplinas durante las cuatro jornadas de los Juegos.