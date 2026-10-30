Los clubes de Brinkmann presentes en Encuentro Provincial con referentes del deporte*

Directivos, profesores y deportistas de los clubes locales participaron este miércoles en un encuentro provincial con referentes del deporte, realizado en el Centro de Convenciones Córdoba, en el marco de las actividades vinculadas a la Semana Provincial de los Clubes Deportivos. La jornada contó con la presencia del Gobernador Martín Llaryora y el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes Agustn Calleri, entre otras autoridades provinciales.

Acompañaron este evento el Intendente Mauricio Actis y la Directora de Juventud, Deportes y Recreación Dalila Gallino.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo que realizan estas instituciones en cada comunidad y su aporte a la inclusión, la formación y la integración social.

El Gobernador Llaryora anunció en la oportunidad un refuerzo económico de $5 millones para cada institución deportiva de la provincia, antes de fin de año. “Sabemos del enorme esfuerzo que realizan diariamente para sostener sus actividades y queremos seguir acompañándolas”. Además, anunció que en 2027, el fondo destinado a los clubes será de $15 millones, con partidas específicas para acompañar iniciativas de inclusión y fortalecer la vida institucional.

Por su parte, Actis expresó: «Sin clubes no hay comunidad, por eso acompañamos y apoyamos a las instituciones de Brinkmann y a sus deportistas».