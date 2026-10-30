Destacada actuación de atletas Brinkmanenses

El profesor Mauro Gallo junto a Rocío Carruega y Lionel Palacios participaron el sábado en la 6° fecha del Grand Prix San Justo realizada en la ciudad de Las Varillas, mientras que Simón Quiroga y Mauro Gallo estuvieron presentes el domingo en “Ramona Corre”, en la mencionada localidad santafecina.
Mauro Gallo
Las Varillas – 10 km
3° puesto general – 1° en categoría
Tiempo: 35’:30”
Ramona – 10 km
3° puesto general – 1° en categoría
Tiempo: 36’:03”
Rocio Carruega
Las Varillas – 5 km
Ganadora general
Tiempo: 21’:15”
Lionel Palacios
Las Varillas – 5 km
5° puesto general
Tiempo: 20’:11”
Simon Quiroga
Ramona – 5 km
1° puesto categoría
Tiempo: 20’:30”
Todos los deportistas del rojinegro mencionados se encuentran en los primeros puestos de sus respectivas tablas generales y el próximo domingo estarán presentes en la 7° y anteúltima fecha a realizarse en Altos de Chipión.