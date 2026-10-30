Destacada actuación de atletas Brinkmanenses

El profesor Mauro Gallo junto a Rocío Carruega y Lionel Palacios participaron el sábado en la 6° fecha del Grand Prix San Justo realizada en la ciudad de Las Varillas, mientras que Simón Quiroga y Mauro Gallo estuvieron presentes el domingo en “Ramona Corre”, en la mencionada localidad santafecina.

Mauro Gallo

Las Varillas – 10 km

3° puesto general – 1° en categoría

Tiempo: 35’:30”

Ramona – 10 km

3° puesto general – 1° en categoría

Tiempo: 36’:03”

Rocio Carruega

Las Varillas – 5 km

Ganadora general

Tiempo: 21’:15”

Lionel Palacios

Las Varillas – 5 km

5° puesto general

Tiempo: 20’:11”

Simon Quiroga

Ramona – 5 km

1° puesto categoría

Tiempo: 20’:30”

Todos los deportistas del rojinegro mencionados se encuentran en los primeros puestos de sus respectivas tablas generales y el próximo domingo estarán presentes en la 7° y anteúltima fecha a realizarse en Altos de Chipión.