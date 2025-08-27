57° edición de Feria de Ciencias: Córdoba se prepara

Este jueves 28 de agosto se desarrollará en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, la instancia escolar/institucional de la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2025, en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba.

La jornada será un espacio abierto a la comunidad para socializar proyectos, finalizados o en desarrollo, que se llevan adelante en las escuelas.

Además de valorar cada presentación, la feria constituye una oportunidad para fortalecer las prioridades educativas de la provincia a través del Programa Transformar@Cba, potenciando el compromiso con la alfabetización y la innovación pedagógica.

La Feria en números a la fecha

En lo que va del año, más de 3.500 docentes, directivos y supervisores participaron en instancias de formación específicas; más de 8.000 asistieron a jornadas presenciales y virtuales, y se brindaron más de 600 respuestas a consultas técnicas.

Actualmente, cerca de 300 docentes e investigadores se capacitan como evaluadores para las instancias departamentales, regionales y provincial.

En 2025, como novedad, las universidades de Córdoba se sumarán a las actividades feriales y tendrán un espacio destacado en la instancia provincial, que se realizará el 23 de septiembre en Córdoba Capital, para presentar y compartir proyectos educativos.

Registro de proyectos

El registro de proyectos para la muestra escolar permanecerá abierto hasta el 20 de agosto a las 23:59 h en el siguiente enlace: bit.ly/feria-escolar-2025.

Cada docente asesor deberá completar el formulario con aval institucional.

Durante la muestra, las instituciones podrán seleccionar, de manera voluntaria, un proyecto para continuar en la etapa departamental/regional.

Al momento, ya se han registrado más de 2.000 trabajos, lo que refleja el compromiso y la creatividad de nuestras escuelas.

“En la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación impulsamos vocaciones científicas y fortalecemos la producción de conocimientos, consolidando a Córdoba como referente de innovación y desarrollo”, destacó Pedro Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

“Cada proyecto que se presenta en la feria es una oportunidad para que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes con sentido, participen activamente de su comunidad y fortalezcan trayectorias educativas continuas y completas. Esta es la escuela posible que queremos seguir construyendo en Córdoba”, afirmó el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra.

Esta propuesta, en línea con el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y La Escuela Posible, reafirma el compromiso de Córdoba con aprendizajes significativos, la participación comunitaria y el desarrollo de trayectorias educativas continuas y completas para todos y todas.

Para más información, materiales de consulta y orientaciones para la participación, se puede visitar el sitio web oficial de la feria: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/57-feria-de-CTAMeI.php o escribir a los correos: feriacs.cba.2024@gmail.com y feriacienciascba@gmail.com.