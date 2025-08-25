Córdoba reunió la 4° edición de «Turismo en Acción»

Córdoba volvió a vivir una jornada que reunió en un mismo lugar a toda la cadena de valor del sector turístico provincial. Se trata de Turismo en Acción, evento que convocó entes públicos y privados en el Centro de Convenciones Córdoba.

La instancia estuvo organizada por la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, junto a la Agencia Córdoba Turismo.

En su cuarta edición, el espacio se consolidó como el más representativo para el turismo provincial, combinando promoción, formación, vinculación comercial y experiencias gastronómicas en un clima colaborativo y de crecimiento conjunto.

En este marco, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Este evento crece año tras año y confirma que Córdoba no solo es uno de los principales destinos turísticos del país, sino también un espacio de innovación y encuentro que potencia a todo el sector”.

El encuentro estuvo acompañado por las instituciones más importantes del país del sector privado, entre ellos, el presidente de FEHGRA, Fernando Desbots, el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, y la presencia de la flamante presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

Esta edición ofreció una agenda diversa y participativa que contempló:

Feria Provincial de Destinos Turísticos : municipios y comunas mostraron su potencial turístico, cultural y gastronómico, acercando propuestas y sorteos tanto al público general como a los operadores.

: municipios y comunas mostraron su potencial turístico, cultural y gastronómico, acercando propuestas y sorteos tanto al público general como a los operadores. Ciclo de Capacitaciones : especialistas y referentes compartieron herramientas y experiencias sobre innovación, comunicación, sostenibilidad y gestión de destinos.

: especialistas y referentes compartieron herramientas y experiencias sobre innovación, comunicación, sostenibilidad y gestión de destinos. Córdoba Workshop : un espacio de vinculación comercial renovado que favoreció el contacto directo entre operadores, agencias y prestadores.

: un espacio de vinculación comercial renovado que favoreció el contacto directo entre operadores, agencias y prestadores. Córdoba Cocina: la ronda clasificatoria provincial del Torneo Federal de Chefs de FEHGRA, con equipos que compitieron en vivo mostrando la riqueza gastronómica cordobesa.

De esta manera, Turismo en Acción volvió a ser un ejemplo del trabajo conjunto entre el sector público y privado para proyectar a Córdoba como un destino competitivo, diverso