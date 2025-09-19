57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación: 130 proyectos

El equipo evaluador de la 57ª Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2025 dio a conocer los resultados de las evaluaciones realizadas sobre los 998 trabajos presentados en la instancia departamental/regional.

Del total de trabajos inscriptos, 128 proyectos provenientes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial fueron distinguidos y avanzan hacia la instancia provincial. La valoración de los proyectos, que representaron a instituciones educativas de toda la provincia, estuvo a cargo de más de 400 docentes y especialistas.

La etapa provincial se llevará a cabo el 23 de septiembre en el Instituto Superior de Formación Docente “Simón Bolívar”, en la ciudad de Córdoba.

Cabe destacar que, del total de proyectos distinguidos en la regional, 64 serán expuestos de manera presencial —en formato oral— por los estudiantes y docentes autores de cada propuesta, con el fin de socializar los aprendizajes construidos y evaluados por la comisión provincial de docentes y especialistas.

De esta valoración, se seleccionarán 18 trabajos que representarán a Córdoba en la instancia nacional de la Feria 2025, corolario del recorrido realizado.

Los otros 64 proyectos destacados conformarán una muestra multimedia virtual asincrónica, que se llevará a cabo el mismo día de la Feria Provincial.

En los próximos días, quienes deseen conocer los proyectos en detalle podrán acceder a ellos en la página del Ministerio de Educación, en el espacio de la Feria, donde también se publicará una galería audiovisual y el resumen de cada propuesta.

El equipo organizador de la Feria —integrado por especialistas de los ministerios de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y de Educación— destacó la variedad de temáticas abordadas en los trabajos, agrupados en los ejes STEAM: Ciencias, Tecnologías, Artes y Matemática.

“La feria, en sus distintas instancias, es una propuesta que fomenta y potencia la socialización de lo que se realiza en las instituciones educativas, bajo el formato de proyectos interdisciplinarios. Propicia la mejora educativa, ya que brinda a docentes y estudiantes un espacio de enseñanza para el logro de aprendizajes aplicables a situaciones y desafíos de la vida real, además de favorecer el desarrollo de capacidades fundamentales”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

“Esta iniciativa, con una trayectoria consolidada en Córdoba, continúa proyectándose en el tiempo. En esta edición, la Feria Provincial incorpora también a las universidades con sus diversos proyectos, fortaleciendo el objetivo de articular educación, ciencia, tecnología, trabajo y producción en nuestra provincia.”, expresó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Pedro Dellarossa.

Listado completo de proyectos destacados en la instancia departamental/regional 2025 que participarán en la Feria Provincial disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1idmeYSAcyTxu7DTiYpGHWelnyJXsT_Vd/view?usp=sharing