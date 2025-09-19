Inscripciones abiertas del ciclo Inteligencia Artificial del Programa TecnoPresente

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación de la Secretaría de Innovación, Desarrollo profesional y Tecnologías en Educación, invita a docentes de Educación Secundaria y Educación Superior en servicio, al taller “Diseño de actividades” del Ciclo Implementar Inteligencia Artificial, en el marco del Programa TecnoPresente.

Las actividades tienen como principal objetivo acompañar y potenciar el diseño e implementación de propuestas de enseñanza mediante el uso de diversas herramientas de Inteligencia Artificial.

En este sentido, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “Con TecnoPresente avanzamos en una política que busca que nuestras y nuestros docentes no solo se capaciten en nuevas tecnologías, sino que las implementen en el aula. La inteligencia artificial abre un campo enorme de oportunidades para innovar en la enseñanza y garantizar que cada estudiante aprenda más y mejor”.

En este marco, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, explica que estas propuestas tienen el acento en el enseñar con tecnologías, y específicamente con inteligencia artificial, destacando que: “En estos espacios acompañamos a las y los docentes a experimentar e implementar en sus aulas, prácticamente en tiempo real”.

La inscripción está disponible a través de la página de Igualdad y Calidad. Así mismo, el ciclo continuará con otras propuestas que abordarán la implementación de inteligencia artificial para la evaluación y el seguimiento, y para la producción de imágenes, textos y sonidos, su inscripción también estará disponible en la página del Ministerio.

Respecto a la modalidad, las instancias del taller se realizarán de manera virtual y sincrónica, con una duración total de siete semanas. Es importante destacar que durante la cursada se requerirá al docente que implemente y registre una propuesta de enseñanza con sus estudiantes en su escuela. La carga horaria es de 40 horas y los cupos son limitados. Será requisito contar con computadora conectada a internet y tener disponibilidad para participar de los encuentros sincrónicos con cámara y micrófono encendidos.

Para más información sobre el ciclo de talleres se puede visitar el documento base.

Por consultas y comentarios pueden dirigirse al correo tecnopresenteenelaula@me.cba.gov.ar