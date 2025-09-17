Extienden hasta el 22, plazo para preinscripciones escolares ciclo lectivo 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto la prórroga de las preinscripciones escolares para el ciclo lectivo 2026, extendiendo el plazo hasta el 22 de septiembre de 2025. Esta decisión busca garantizar que todas las familias de la provincia dispongan del tiempo suficiente para realizar el trámite de manera ordenada y con acceso a la información necesaria.

La prórroga alcanza a todos los niveles educativos de gestión estatal: Nivel Inicial (salas de 3, 4 y 5 años), 1° grado del Nivel Primario, 1° año del Nivel Secundario (en sus modalidades Orientada, Técnica, Pro-A y Escuelas Secundarias con Formación Profesional –ESFP-).

Pasos para realizar la preinscripción

Ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) con usuario y clave de nivel 1 o 2. Acceder al Formulario Único de Postulantes (FUP) bajo el nombre Preinscripciones Escolares 2026: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar. Completar los datos del/la estudiante ingresante (no del adulto responsable), con carácter de declaración jurada. Seleccionar entre 2 y 4 opciones de escuelas, de acuerdo con el domicilio registrado, y elegir turno. Confirmar la postulación. El sistema enviará una constancia al correo electrónico asociado a la cuenta de CiDi.

Mapa Educativo Provincial

Para facilitar la búsqueda de instituciones educativas cercanas, las familias pueden acceder al Mapa Educativo Provincial en https://mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/77.

Asimismo, se encuentra disponible una guía práctica para su utilización en el siguiente enlace.

Asignación de vacantes

Finalizado el período de preinscripción, el sistema realizará la preasignación de vacantes siguiendo criterios establecidos por el Ministerio de Educación:

Prioridad para estudiantes con hermanos/as ya matriculados en la institución seleccionada o en establecimientos asociados.

Continuidad para quienes provengan de instituciones vinculadas a la misma unidad académica.

Cercanía del domicilio al establecimiento elegido, en función de la información registrada.

En caso de que los cupos disponibles resulten insuficientes, se aplicará un sorteo aleatorio entre los aspirantes restantes.

Condición “En Espera”

Si un/a aspirante no obtiene vacante en ninguna de las opciones seleccionadas, quedará registrado en condición En Espera. A partir del 3 de noviembre, las familias podrán comunicarse con la supervisión escolar correspondiente para coordinar alternativas institucionales y asegurar el acceso al derecho a la educación.

Modalidad Jóvenes y Adultos

En el caso de la modalidad Jóvenes y Adultos, las preinscripciones se extenderán también hasta el 15 de diciembre de 2025. A través del FUP, los aspirantes deberán indicar la institución en la que deseen cursar (Escuelas Nocturnas, CENPA, CENMA o CEIJA).

Los requisitos son:

Tener 14 años cumplidos o a cumplir durante 2026 para el Nivel Primario.

Tener 18 años cumplidos o a cumplir durante 2026 para el Nivel Secundario y haber concluido el nivel primario o tener el secundario incompleto.

Una vez realizada la preinscripción, el centro educativo se pondrá en contacto con cada estudiante para informar la documentación a presentar y los pasos para confirmar la inscripción definitiva.

Canales de consulta

Las familias podrán realizar sus consultas a través de:

Página oficial de Preinscripciones Escolares 2026 : https://www.cba.gov.ar/pre-inscripciones-escolares/

: https://www.cba.gov.ar/pre-inscripciones-escolares/ Chat online : lunes a viernes, de 8 a 20 h → https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/

: lunes a viernes, de 8 a 20 h → https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/ Línea gratuita 0800 888 1234 : lunes a viernes, de 8 a 20 h.

: lunes a viernes, de 8 a 20 h. Centros de Atención al Ciudadano en toda la provincia: https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/centros-de-atencion-al-ciudadano/

Importante

El Ministerio de Educación recuerda a las familias que es fundamental leer atentamente todas las indicaciones y guías disponibles en el portal de Preinscripciones antes de iniciar el trámite. Además, se recomienda conservar la constancia generada en CiDi al momento de confirmar la preinscripción.