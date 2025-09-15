TransFORMAR@Cba: Presentaron material del Programa de Clubes Estudiantiles

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, presentó este material en el marco del Programa de Clubes Estudiantiles en el marco del TransFORMAR@Cba, con el propósito de fortalecer e incrementar las iniciativas socioeducativas vinculadas a la participación estudiantil, la promoción de derechos y el acceso a bienes culturales, recreativos y sociales mediante el trabajo articulado en el territorio.

Los Clubes Estudiantiles constituyen una forma concreta de construir la Escuela Posible: un espacio en el que los y las estudiantes toman la palabra, proponen, deciden y transforman. Se organizan como ámbitos socioeducativos, en tiempos pedagógicos, centrados en el protagonismo estudiantil y la recreación educativa, cogestionados por y para estudiantes. Su finalidad es desarrollar propuestas que integren dimensiones lúdicas, artísticas, deportivas, científicas, digitales y culturales dentro de las comunidades educativas.

Al respecto, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, afirmó: “Los Clubes Estudiantiles representan una pieza fundamental en la construcción de una educación más integral y significativa. Es una iniciativa que busca promover propuestas lúdicas, artísticas, deportivas, científicas y culturales. Estos proyectos no solo enriquecen la experiencia educativa de nuestros jóvenes, sino que también fomentan su desarrollo personal y social”.

En primera persona, los y las estudiantes también compartieron su visión. Integrantes del Club Arduino del IPET 80 de Berrotarán expresaron: “Formar parte del Club Arduino del IPET 80 de Berrotarán es una experiencia que disfruto mucho, porque siempre aprendemos cosas nuevas y cada vez se suma más gente interesada. Me siento muy conforme con todo lo que hacemos, ya que además de conocer sobre programación y tecnología, podemos trabajar en equipo y ayudarnos entre todos. Es un lugar donde me siento acompañado, puedo crecer y también divertirme mientras aprendo”.

En consonancia con esta línea de trabajo, el Ministerio presentó la capacitación “Clubes Estudiantiles: fundamentos y herramientas para promover el protagonismo estudiantil y la recreación educativa en las escuelas”. Este dispositivo está orientado a brindar a las y los docentes herramientas para promover y habilitar la creación de Clubes Estudiantiles en aquellas instituciones que aún no los tienen, y a resignificar su funcionamiento en las escuelas que ya cuentan con esta experiencia, profundizando enfoques y principios orientadores para las prácticas educativas desde una perspectiva de bienestar.

El Ministro de Educación Horacio Ferreyra sostuvo “de esta manera pretendemos contribuir con nuevas formas, para construir juntos las escuela que queremos, el protagonismo estudiantil es clave para potenciar el desarrollo educativo. El TransFORMAR@Cba esta cambiando las formas de enseñar porque los aprendizajes en Córdoba importan. Porque que como sostiene nuestro Gobernador Martín LLaryora los jóvenes son el presente y el futuro para una Córdoba que progresa”.

El documento incluye la definición y objetivos de los Clubes Estudiantiles, marcos normativos y conceptuales, la recreación como derecho, los procesos de participación y protagonismo, el rol de los clubes en el marco de las políticas educativas, y orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de proyectos estudiantiles.

El material completo se encuentra disponible en el siguiente enlace: Link para su consulta.