Pasó instancia zonal de la Olimpíada Cordobesa de Programación 2025

Del 01 al 05 de septiembre se llevó a cabo la instancia zonal de la Olimpiada Cordobesa de Programación 2025, organizada por el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Una propuesta formativa y competitiva que impulsa a niños, niñas y jóvenes a explorar la programación como herramienta de innovación y producción de conocimiento.

El certamen tuvo por objetivo fomentar el aprendizaje de las ciencias de la computación, promover la creatividad y el trabajo en equipo, integrar la tecnología en las propuestas educativas y alentar la producción de saberes en las escuelas. También buscó identificar a estudiantes con talento y aptitudes en el campo de la programación, para acompañarlos en su desarrollo con propuestas complementarias.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destaco que “la Olimpiada Cordobesa de Programación es mucho más que una competencia: es una instancia de aprendizaje, inclusión y futuro. Desde Córdoba seguimos promoviendo que nuestras niñas, niños y jóvenes desarrollen pensamiento lógico, creatividad y trabajo en equipo, porque sabemos que allí se juegan las capacidades que necesitan para transformar su presente y proyectar una sociedad más innovadora y justa”.

A su vez, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba, Pedro Dellarossa, expresó: “trabajar de manera colaborativa en estas instancias permite que las y los jóvenes cordobeses incorporen nuevos conocimientos y habilidades. Es importante generar estos proyectos con impacto social donde todos los actores estén involucrados”.

Por su parte, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, puntualizó: “La Olimpiada de Programación es una oportunidad para que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen pensamiento lógico, creatividad y trabajo en equipo, capacidades esenciales en el mundo actual. Desde la Dirección celebramos estos espacios que promueven la inclusión, la innovación y la participación, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y los desafíos de la sociedad”.

Aquellos equipos que lograron los mejores puntajes en la etapa zonal participarán de la instancia provincial desde el lunes 06 de octubre hasta el viernes 10 de octubre.