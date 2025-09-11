Educación: Aprobaron Programa de Articulación entre Secundaria Técnica y Tecnicaturas Superiores

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional y Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, aprobó el Programa de Articulación Operativa entre la Educación Secundaria Técnica y las Tecnicaturas de Nivel Superior estatales y privadas, a través de la Resolución Ministerial 371/2024 y ampliatoria.

Esta nueva política académica permitirá que espacios curriculares aprobados en la secundaria técnica sean homologados en las carreras superiores que ofrecen los Institutos Superiores de gestión estatal y privada, beneficiando a jóvenes egresados de las 19 especialidades. Un sistema similar de reconocimiento para los egresados técnicos de secundaria está vigente en la Universidad Provincial de Córdoba.

Este sistema, denominado Reconocimiento de Saberes, parte de la valoración integral de los conocimientos, destrezas y competencias adquiridas en la trayectoria académica de cada persona. De este modo, se reconoce a las y los estudiantes como protagonistas de un recorrido formativo, para potenciar sus proyecciones futuras.

La homologación de contenidos entre ambos niveles permitirá evitar repeticiones, optimizar el tiempo y los recursos de estudio, lo que favorece la profundización de contenidos y la formación especializada.

Además, el programa busca promover la continuidad de los estudios superiores para los egresados de escuelas técnicas, generando más y mejores oportunidades educativas. Para ello, el equipo técnico de la Dirección General de Educación Técnica elaboró un esquema de equivalencias que indica qué espacios curriculares de cada especialidad serán reconocidos en las tecnicaturas superiores, siempre respetando el perfil de egreso de cada carrera.

“Con el Reconocimiento de Saberes seguimos construyendo una Córdoba más inclusiva e innovadora. Esta política educativa reconoce el esfuerzo y la trayectoria de nuestras y nuestros estudiantes, y abre un puente concreto entre la secundaria técnica y el nivel superior. Es una manera de garantizar más oportunidades, optimizar los tiempos de formación y acompañar a los jóvenes en la construcción de su futuro”, remarcó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

“Este es un verdadero cambio de paradigma que implica una contribución sustancial a la política educativa, volviendo el sistema superior más inclusivo, flexible y eficiente”, destacó el director de Educación Técnica y Formación Profesional Diego Suarez.