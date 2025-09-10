Culminaron Mesas de Socialización de Proyectos Educativos (PiE) 2025

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba culminó con éxito las Mesas de socialización 2025 de los Proyectos Escolares de Innovación Educativa (PiE) 2025, un evento que promovió el intercambio de experiencias entre instituciones educativas de toda la provincia.

A través de transmisiones en vivo, las mesas se desarrollaron del 1 al 5 de septiembre y alcanzaron más de 12.000 visualizaciones.

A lo largo de toda la semana se compartieron los proyectos de 91 escuelas (95 propuestas en total), que fueron seleccionados por el Equipo Técnico de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular, con un total de 1.627 inscriptos.

El miércoles 3 de septiembre se transmitieron las mesas 6 y 7, dedicadas al Abordaje de las Ciencias Naturales y Sociales y Lenguas Extranjeras, donde se compartieron 15 proyectos que, en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba ENSEÑAR MÁS y la Escuela Posible, propusieron experiencias innovadoras que promueven la exploración y comprensión de los fenómenos naturales, el cuidado del ambiente, la reflexión sobre los procesos sociohistóricos y el aprendizaje de idiomas como una herramienta para ampliar horizontes culturales y fortalecer el diálogo intercultural.

El jueves 4 de septiembre se transmitieron las mesas 8 y 9, dedicadas a proyectos que focalizan en Comunicación y Matemática. Esta penúltima jornada de la Semana PiE continuó visibilizando experiencias escolares innovadoras que fortalecen los aprendizajes, generan inclusión y enriquecen el trabajo pedagógico de las instituciones educativas de toda la Provincia.

El último día, viernes 5 de septiembre, se llevó a cabo la transmisión de las mesas 10, 11 y 12, en las que se compartieron proyectos vinculados a la Formación Docente, el Desarrollo Sostenible y las Ciencias de la Computación y Cultura Digital.

Estas propuestas, en relación con la transformación curricular impulsada por el Programa TransFORMAR@Cba, reflejan el compromiso docente por mejorar los aprendizajes y formar ciudadanos activos en un mundo en constante cambio.

“El sistema educativo cordobés se fortalece cuando generamos espacios como estas Mesas PiE, que ponen en valor las experiencias de nuestras escuelas y muestran que la innovación es posible en todos los contextos. Estamos construyendo, junto a docentes y estudiantes, una educación más inclusiva, creativa y de calidad para toda la provincia”, señaló el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

«A medida que avanzamos en esta Semana PiE, vimos cómo cada proyecto compartido se convertía en un faro de creatividad y compromiso. Estas experiencias mostraron que la innovación no es algo aislado, sino un proceso colectivo que fortalece la enseñanza y abre nuevos horizontes para nuestras escuelas«, enfatizó la coordinadora de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular, Alejandra Couly.

El Ministerio de Educación felicita a todos los participantes que hicieron posible este espacio de encuentro, intercambio y reflexión, demostrando una vez más el trabajo por una Escuela Posible en toda la Provincia.

Todas las mesas de socialización PiE 2025 quedarán disponibles en los canales oficiales de YouTube del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, permitiendo que quienes no pudieron participar en vivo puedan acceder al material.

Así mismo, para poder acreditar la participación, quienes hayan asistido a por lo menos 4 de los 5 encuentros y hayan completado los formularios correspondientes, podrán acceder a la actividad de evaluación para finalizar dicha acreditación.