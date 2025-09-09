Llevaron a cabo Seminario Regional de Educación con destacados referentes

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación y junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), llevó adelante el Seminario Regional de Educación | TransFORMAR@Cba la Educación en Córdoba: Liderazgo Distribuido, Aprendizajes e Innovación, una propuesta destinada a supervisores, directivos, docentes y equipos técnicos de todo el territorio provincial.

Durante la apertura de la jornada, la vicegobernadora Myrian Prunotto dejó formalmente inaugurado el Seminario Regional de Educación y expresó el acompañamiento del Gobierno provincial a estas instancias de formación y reflexión que fortalecen el sistema educativo.

Y señaló: «Este Seminario refleja el compromiso de Córdoba con una educación transformadora, inclusiva e innovadora. Acompañar a nuestros docentes y directivos en la construcción de liderazgos compartidos es apostar al presente y al futuro de nuestros estudiantes, tal como nos impulsa el gobernador Martín Llaryora.»

El seminario tuvo como objetivos centrales fortalecer el liderazgo pedagógico territorial, construir comunidades regionales de aprendizaje y actualizar el Plan Educativo de Supervisión en clave situada. A lo largo de la jornada se desarrollaron ponencias centrales, paneles de debate y espacios de intercambio que permitieron dialogar sobre innovación, aprendizajes y nuevas formas de conducción escolar.

Los disertantes invitados aportaron perspectivas diversas y complementarias:

y compartieron la conferencia conjunta “Liderazgo distribuido y agendas educativas: prioridades para una mejor educación”, en la que reflexionaron sobre la importancia de articular políticas públicas, innovación y trabajo en red. En el panel “Liderazgo distribuido en acción: experiencias desde América Latina” se incluyeron dos conferencias: Mariano Narodowski : “Claves del liderazgo en contextos de cambio curricular”. Ricardo Cuenca : “Lecciones desde políticas descentralizadas”.



Además, el evento contó con la presencia de autoridades tanto del Ministerio de Educación como de la OEI, entre ellos: Andrés Guillermo Delich, secretario general adjunto de la OEI, nuestro ministro de Educación Horacio Ferreyra, el secretario de Educación Luis Franchi y la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior Claudia Maine.

La jornada de cierre se vivió con un clima de intensa participación, consolidando al seminario como un espacio regional de reflexión pedagógica y construcción política en torno al liderazgo compartido.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: «Transformar significa consolidar logros. Nuestro gobernador Martín Llaryora nos pone esta tarea en el escenario todos los días para que vayamos modificando los procesos, con los consensos necesarios, para mejorar la enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Liderar para transformar debe hacerse desde una perspectiva situada, con información certera, para que puedan consolidarse de la mejor manera».

Por su parte, Ricardo Cuenca señaló: «No es posible, en sistemas cada vez más complejos, pensar que solamente un actor va a poder cambiar las cosas. En este sentido, la idea de gobernanza surge como una alternativa y requiere el compromiso y la legitimidad de todos. Hay una relación bidireccional entre la gobernanza y el liderazgo distribuido y si tenemos claro que esta relación puede beneficiar al sistema educativo, vale la pena apostar a modificar nuestras propias prácticas para lograr nuestros objetivos”.

A su turno, Andrés Delich, secretario general adjunto de la OEI, expresó: “Es necesario dar la discusión sobre cómo hacer más efectivo el sistema educativo, en sintonía con las transformaciones que atraviesa nuestra sociedad. Hemos comenzado a revalorizar a la escuela no sólo como un instrumento del sistema, sino como el verdadero centro de la política educativa. Este proceso, de naturaleza profundamente social, exige liderazgos a la altura de los tiempos: liderazgos distribuidos, basados en la construcción colectiva”.

Finalmente, Mariano Narodowski sostuvo: “Los liderazgos deben construirse en forma situacional. No hay recetas. El liderazgo distribuido es un punto de llegada, hay que construirlo políticamente y en términos identitarios para adelante. No va a ocurrir en una semana, es algo que se trabaja a lo largo del tiempo y ese es nuestro desafío como líderes en nuestras instituciones educativas: que la enseñanza vuelva a ser el centro de la actividad educativa y el cuidado y la administración sean elementos complementarios, allanado el camino para que nuestros estudiantes aprendan».

Cabe destacar que la participación es virtual, libre y gratuita, sin inscripción previa, y con la posibilidad de certificar 20 horas. Para los y las interesados/as pueden visitar este enlace para más información y ver la grabación en el canal oficial de YouTube del Ministerio de Educación.

A partir de hoy se habilita la participación asincrónica y para obtener el certificado de participación en el seminario, deberán responder un cuestionario que permanecerá abierto hasta el lunes 29 de setiembre del 2025, a las 8 hs.

Con este Seminario Regional, Córdoba reafirma que la innovación, la formación continua y el liderazgo distribuido son pilares estratégicos para transformar el sistema educativo y proyectar una escuela secundaria más inclusiva, moderna y de calidad para todos y todas.