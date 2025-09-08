Preinscripciones abiertas para ingresantes al 1° año del nivel Secundario

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informa que, desde el 8 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes inclusive, se encuentran abiertas las preinscripciones para ingresantes al 1° año del Nivel Secundario en instituciones de gestión estatal, en todas sus modalidades: Orientada, Técnica, Pro-A, Escuelas Secundarias con Formación Profesional (ESFP) y Educación de Jóvenes y Adultos.

El trámite deberá realizarlo la madre, padre, tutor o familiar a cargo del estudiante ingresando al Formulario Único de Postulantes (FUP) disponible en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) bajo el nombre Preinscripciones Escolares 2026: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar.

Pasos a seguir

Ingresar a CiDi con usuario y clave nivel 1 o 2. Completar el formulario de preinscripción con carácter de declaración jurada, consignando los datos del/la estudiante ingresante. Seleccionar entre 2 y 4 instituciones educativas, según el domicilio registrado, y elegir el turno. Confirmar la postulación. Una constancia llegará al correo electrónico asociado a la cuenta de CiDi.

Para consultar las instituciones disponibles, las familias podrán acceder al Mapa Educativo Provincial en: https://mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/77.

Instrucciones de uso: https://www.youtube.com/watch?v=Ijkynn3V8dw.

Finalizado el período de preinscripción, el sistema realizará la preasignación según:

Hermanos/as matriculados en la institución seleccionada o centros asociados.

Pertenencia a la misma unidad académica o procedencia de instituciones educativas vinculadas.

Domicilio en el mismo barrio o localidad de la escuela seleccionada.

En caso de que, cumplidos estos criterios, aún existan más aspirantes que vacantes, se procederá a un sorteo aleatorio.

Quienes no accedan a una vacante en las escuelas elegidas quedarán en condición En Espera y podrán comunicarse con la supervisión escolar a partir del 3 de noviembre para coordinar alternativas.

Consultas

Centros de Atención al Ciudadano: https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/centros-de-atencion-al-ciudadano/

https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/centros-de-atencion-al-ciudadano/ Sitio oficial: https://www.cba.gov.ar/pre-inscripciones-escolares/

https://www.cba.gov.ar/pre-inscripciones-escolares/ Chat online: https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/ (lunes a viernes, de 8 a 20 h).

https://www.cba.gov.ar/ciudadano/webchat/ (lunes a viernes, de 8 a 20 h). Línea gratuita: 0800 888 1234 (lunes a viernes, de 8 a 20 h).