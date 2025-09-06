Presentaron Programa de Formación para Supervisores 2025-2026

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación, presentó el martes 2 de septiembre el Programa de Formación para Supervisores 2025–2026, en un encuentro que reunió a supervisores, subinspectores generales y al equipo de supervisión de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Durante la jornada se dieron a conocer los lineamientos generales del trayecto, que inicia el 5 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta 2026. La propuesta está destinada a supervisores y supervisoras de gestión estatal y privada, de todos los niveles y modalidades, y se desarrollará bajo una modalidad combinada que incluye encuentros presenciales y virtuales, actividades asincrónicas y sincrónicas en plataforma, además de tutorías específicas. Accedé al encuentro acá

Participaron del encuentro el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el secretario de Educación, Luis Franchi; la coordinadora de Proyectos Específicos, Nélida Marino; y la totalidad del equipo de supervisión general de las distintas áreas del Ministerio. Todos coincidieron en la importancia de este programa como espacio de articulación entre las políticas públicas y las prácticas supervisivas e institucionales.

“Este programa busca consolidar el liderazgo pedagógico distribuido y fortalecer el acompañamiento territorial, reconociendo al supervisor como agente clave en los procesos de mejora educativa. La regionalización y la vinculación entre los equipos de los distintos niveles y modalidades son fundamentales para alcanzar este propósito”, expresó el ministro Ferreyra.

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Franchi, señaló: “La construcción de comunidades regionales de aprendizaje permitirá una mirada situada y colaborativa sobre los desafíos educativos actuales y futuros, en el marco del Plan Educativo Provincial”.

A su turno, la coordinadora de Proyectos Específicos, Nélida Marino, destacó: “La propuesta invita a los supervisores a reconocerse como colectivo profesional y a construir vínculos que fortalezcan el trabajo colaborativo en sus territorios”.

El encuentro se desarrolló en un clima participativo, en el que se socializaron las actividades previstas y se reafirmó el compromiso con la mejora continua del sistema educativo. La función de supervisión se reconoce como estratégica dentro del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2023–2027, con proyección al 2033.