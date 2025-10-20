Fútbol Regional: Ganó San Jorge ante La Milka. Resultados y Posiciones de todos los grupos

San Jorge goleó en el debut como local a La Milka de San Francisco, por la tercera fecha del Torneo Campeonato de la Liga Regional de Fútbol.

El resultado final fue: 3–0.

Los goleadores de la tarde fueron: Enzo Suárez a los 15’, Nicolás Strumia a los 20’ y Alex Ramallo a los 28’.

Como hecho destacado del partido nuestro central Lautaro Toledo fue expulsado en la segunda mitad.

La reserva también se impuso firme 7-1 previo al partido de primera. Los autores de los goles: Alan Vega x3, Alex Martinez x2, Guillermo Ludueña y Mateo herrera.

Próxima fecha ante Unión de Alicia.