  • 20 octubre, 2025

Deportes

Turismo Pista en Toay: Franco Nazzi hizo todo para estar arriba

Oct 19, 2025

Si bien el triunfo se negó, fue el auto más rápido en pista. El del Brinkmanense Franco Nazzi.

La novena fecha de la temporada volvió a ratificar el excelente andar con el cual cuenta Franco Nazzi y las sobradas condiciones para hacerse de una victoria que vio escapar debido a una falla que se fue acentuando.

INFORME

Thomas Marchesin y el Fiat Uno Way del Simeonoff Racing heredaron el triunfo en la carrera de la Clase Dos del Turismo Pista en el Gran Premio Fric-Rot, que se disputó en el autódromo de La Pampa y correspondió a la novena fecha de la temporada 2025. Valentino Spinella y Matías Clapier completaron el podio.

En el arranque, Marchesin lideró en los metros inicial, pero en el curvón Spinella fue por afuera y se hizo con la vanguardia. Clapier se colocó detrás de ellos, lo mismo que Lucas Garro y Nicolás Herrera buscaban desprenderse del pelotón que perseguía. Con la succión en plena recta, el crédito de Tierra del Fuego saltó a la posición de privilegio, seguido por el quilmeño y el representante de Jujuy. En tanto, Fabián Mainero se despistó después de recibir un toque.

Gabriel Melian, Mariano Sala y Agustín Bovone trataban de avanzar tirando en conjunto. Más atrás, Maximiliano Martin y Santiago Arrigoni se entreveraron en un toque, aunque podían seguir en competencia. Spinella remontó y en una gran maniobra se acomodó en la segunda colocación, mientras que Santiago Lantella y Joaquín Melo intentaban acercarse al lote de que lideraba la carrera.

Sobre la mitad de la prueba, el grupo de vanguardia se intercalaba en la punta y el primero cambiaba giro tras giro. En el tramo final, la acción adelante era incesante y Spinella recuperaba la posición de privilegio después de doblegar a Herrera, pero el cordobés se rehízo y el joven de Olavarría era aventajado por Marchesin, quien fue a buscar al líder, que tenía una leve diferencia.

En una maniobra ajustada y precisa, el piloto de Quilmes dio cuenta de Herrera para hacerse con la victoria, mientras que Spinella completó el podio. Luego arribaron Clapier, Pablo Vázquez, Garro, Francisco Calo, Alan Buchholz, Bovone y Franco Nazzi.

La definición del resultado tuvo varios después del análisis de los Comisarios Deportivos. Inicialmente, Marchesin fue recargado por un sobrepaso excediendo los límites de la pista a Nazzi y luego las autoridades dieron lugar a la denuncia del quilmeño sobre el auto de Herrera, donde constataron que no se ajustaba a lo establecido en el Artículo 15 del Reglamento Técnico, por lo que procedieron a su exclusión. Además, Calo fue sancionado por maniobra peligrosa a Mainero; Nazzi recibió un apercibimiento por sobrepaso indebido a Herrera y Jonas Maurelli fue advertido por un incidente con Sala.

Por estas determinaciones, Marchesin heredó la victoria, seguido por Spinella y Clapier. El top diez lo completaron Vázquez, Garro, Buchholz, Bovone, Nazzi, Melian y Melo.

El Gran Premio Coronación de la Clase Dos del Turismo Pista será el próximo 23 de noviembre en el autódromo de La Plata.