7 detenidos por iniciar fuego en lugares no permitidos. Rige alerta ambiental

La Patrulla Rural de la Policía de Córdoba concretó la detención de siete hombres mayores de edad por iniciar fuego en lugares no permitidos, bajo riesgo de propagación y generación de incendios forestales.

Los operativos se llevaron adelante en las localidades de Coronel Moldes (Río Cuarto), Simbolar (Totoral), Villa Valeria (Gral. Roca) y Villa Amancay (Calamuchita).

En todos los casos, los detenidos son hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad de aplicación.

En inmediaciones a la localidad de Coronel Moldes, efectivos de la Patrulla Rural detuvieron a un hombre de 69 años, quien inició fuego para quemar restos de poda y provocó un incendio que afectó pastizales, alambrados, postes de tendido eléctrico y silobosas con soja en un área aproximada de tres hectáreas.

Un caso similar ocurrió en Simbolar, donde durante un operativo de rutina se detectó una quema de poda con principio de incendio que derivó en la detención de un hombre.

En tanto en la zona rural de Villa Valeria, se concretó la detención de tres personas que habrían iniciado fuego en una zona de pastizales y árboles.

En otro procedimiento, realizado en la zona rural de Cerro Pelado, en Villa Amancay, personal de Patrulla Rural fue alertado sobre la presencia de columnas de humo. Al acudir al lugar, corroboraron que dos pescadores habían iniciado el fuego en un sector donde no está permitido, procediendo a su detención.

Rige el estado de alerta ambiental

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad, decretó el pasado 2 de junio el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial.

La medida, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año, declara la prohibición del encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios en el territorio provincial.

En caso de incendios llamar a los teléfonos:

911 – Policía de Córdoba

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO) – Call Center de Defensa Civil

100 – Bomberos Voluntarios