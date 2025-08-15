Derechos de Infancias y Adolescentes: Realizaron Seminario Internacional (CON)VIVIR

Con la participación de organismos provinciales, universidades, gobiernos locales, organizaciones sociales y adolescentes de toda la provincia, se desarrolló el Seminario Internacional “(CON)VIVIR en clave de derechos de infancias y adolescencias”, en el marco del Precongreso Mundial del XI Congreso Mundial sobre Infancia y Juventud, que se celebrará en Oporto, Portugal en 2026.

El evento fue organizado por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, con el acompañamiento de la Asociación para el Desarrollo de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA), con el apoyo de UNICEF Argentina, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba, y la colaboración del Ministerio de Educación de la Provincia y la Fundación Arcor

La apertura de la jornada se realizó en la Sala Mayor de la Ciudad de las Artes y estuvo encabezada por la Defensora Amelia López, el Vicerrector de la UPC Daniel Artaza, la Vicerrectora de la UCC Mariana Galli, la vocal del Tribunal Superior de Justicia Jessica Valentini y la Secretaria de Coordinación Territorial del Ministerio de Educación, Nora Bedano.

Durante el inicio, la concejal Mónica Rosales, presidenta de la Comisión de Discapacidad y Accesibilidad Universal, hizo entrega de una placa de reconocimiento y Beneplácito del Concejo Deliberante. Por su parte, la legisladora Estrella Maris Peralta otorgó un reconocimiento legislativo a la Defensora por la organización del Seminario Internacional.

La jornada continuó con la Conferencia Magistral sobre Cibercrianza a cargo de Adriana Gomes Neves, presidenta de la comisión organizadora del Congreso Mundial 2026, y con el conversatorio “Derecho a vivir en familia y en comunidad”, a cargo de la Prof. Silvina Testagrossa (UPC) y la Prof. Ana Faas (UCC), moderado por Juan José Castellano, Director General de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación.

La primera parte concluyó con la conferencia “Vínculos seguros: el Derecho a (con)vivir en entornos saludables”, dictada por el Lic. Néstor López y la Lic. Marta Presenti, moderada por la Defensora.

Foro Intergeneracional: adolescencias como protagonistas

En el segundo bloque, se llevó adelante un Foro Intergeneracional, que reunió a adolescentes participantes del programa “Facilitadores en Acción” con autoridades y especialistas en temáticas de infancia y adolescencia.

La actividad incluyó un programa especial del stream “Detrás del Humo”, producido por adolescentes para adolescentes con el apoyo de la Defensoría, en el que se debatió sobre influencias sociales en la crianza y el rol de la familia. Luego, chicas y chicos presentaron propuestas vinculadas a salud mental, medio ambiente y participación ciudadana ante la Ministra de Ambiente y Economía Circular Victoria Flores, legisladores y autoridades.

Encuentro intermunicipal por la inclusión educativa

Finalmente, en la Facultad de Educación y Salud “Dr. Domingo Cabred” de la UPC, se realizó el Conversatorio y Encuentro Intermunicipal por la Inclusión Educativa, con la presencia de referentes de municipios MUNA de la provincia de Córdoba.

El panel de apertura estuvo integrado por la Defensora Amelia López, Nora Bedano (Ministerio de Educación), Cecilia Litichever (UNICEF Argentina), Marcela Browne (Fundación SES), el Intendente de Malagueño Marcos Fey y Leticia Basualdo, Coordinadora de Educación de Estación Juárez Celman.

Durante el encuentro, se fortalecieron articulaciones locales y entre las Coordinaciones Locales de Educación (CLE) y los Planes de Acción MUNA, y dejó como resultado una hoja de ruta compartida para continuar avanzando en el diseño de políticas inclusivas desde los territorios.

El Seminario «(CON)VIVIR en clave de derechos de infancias y adolescencias» reafirmó el compromiso de los distintos niveles del Estado, organizaciones y actores sociales en la construcción de entornos más justos, seguros e inclusivos para NNyA. La instancia dejó planteadas nuevas líneas de trabajo conjunto y fortaleció el camino hacia el XI Congreso Mundial.